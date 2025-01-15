「遲到1分鐘扣135元」中國男子開車撞飛石墩為打卡狂奔

中國內蒙古自治區一名男子為了避免遲到，開車上班停車時轉彎急煞車撞飛正前方石墩，儘管車子被撞凹，但他仍快速下車直奔公司最終成功打卡。（圖擷自「瀟湘晨報」微博、本報合成）

2025/01/15 15:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區一名男子就職公司只要「遲到1分鐘打卡，就扣款30元人民幣薪資」，他為了避免遲到，開車上班停車時轉彎急煞車撞飛正前方石墩，儘管車子被撞凹，快速下車直奔公司最終成功打卡，影像曝光引起網友熱烈討論，有人笑說「當代人的無奈，刻在血液裡的牛馬DNA」。

綜合中媒報導，微博轉傳公開影像可見，鄂爾多斯市這名男子11日開車急轉彎煞車時，直接撞上正前方2個石墩後，下車並未先檢查被撞壞汽車，反而直奔往前方公司打卡，相當著急。

事發後，這名男子12日接受當地媒體採訪說，因為公司規定「若遲到1分鐘打卡，就扣款30元人民幣（約新台幣135元）薪資」，為避免被罰款心中只想著儘快抵達公司打卡，成功打卡完後已將石墩擺回原位，目前車子已送修。

不少網友看到影片後相繼留言，有人笑說「撞都撞了，卡不能再打不上了」、「修車花了多少錢？」、「當代人的無奈，刻在血液裡的牛馬DNA」。

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