緬甸詐騙如現實版《魷魚遊戲》 作家：中國多人受騙你以為是偶然？

馮睎乾指出，緬甸「KK園區」的設計或管理方式相似於《魷魚遊戲》中的荒島，像守衛森嚴的監獄。圖為《魷魚遊戲》劇照。（美聯社）

2025/01/15 14:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國人被騙往緬甸詐騙園區新聞層出不窮，香港作家馮睎乾指出，緬甸詐騙如現實版《魷魚遊戲》，除了園區設計、管理方式相似於劇裡的荒島；為了錢，什麼地方有絕望的人，那裡就會有魷魚遊戲的參加者。而「中國特別多人受騙，你以為是偶然嗎？」

馮睎乾12日在臉書「馮睎乾十三維度」寫道，因為中國演員王星被騙，緬甸東南部的妙瓦底（Myawaddy）詐騙園區近日聲名大噪。這幾年，詐騙園區三遷其址，先由柬埔寨遷到緬北，再由緬北轉移到妙瓦底，唯一不變的，就是它始終保持「中國特色」：大多數「豬仔」是中國人，園區管理層也是中國人，幕後老闆就更加是中國人。

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對於為何有絡繹不絕的受害者被騙往緬甸園區，馮睎乾表示，有些人是因為無知被誘騙，「但我相信，更多人是抱著『博一博，單車變摩托』的心態，自願上釣，就像《魷魚遊戲》第二季開頭孔劉跟流浪漢玩的遊戲一樣，在麵包和彩票之間，多數人都會選擇彩票。」

馮睎乾舉例，看看那個已發展到第四期的緬甸「KK園區」，無論是設計或管理方式，都跟《魷魚遊戲》的荒島何其相似。園區被設有鐵網的高牆包圍，到處都是崗哨，像守衛森嚴的監獄，極難逃脫。

園區內的人，階級壁壘分明，管理人員住別墅，「豬仔」則住簡陋宿舍，每天工作17小時。管理層給「豬仔」設定「遊戲規則」（即KPI，關鍵績效指標），要求騙到指定金額。沒達標的受害者，除了被賣到另一個園區，也可能被當作「器官捐獻者」處理。園區是法外之地，逃跑者或被槍殺，或遭毒打，在那裡，死一個人跟死一隻雞無異。

馮睎乾直指，靠中共或當地政府打擊詐騙，「是治標不治本的，因為背後的水太深，利益關係千絲萬縷」。

馮睎乾續指，解鈴還需繫鈴人，「真正讓《魷魚遊戲》延續下去的，不是孔劉，不是面具人，甚至不是那群覺得人生苦悶的富豪，而是為了逃離一個地獄而自願跳入另一個地獄的人民。」

「什麼地方有絕望的人，那裡就會有《魷魚遊戲》的參加者。」「有些人成功離開詐騙園區後，為了錢，到頭來還是選擇回去園區繼續詐騙。他們都願意相信自己將住在別墅，而不是被塞進冰箱。中國特別多人受騙，你以為是偶然嗎？」

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