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    洛杉磯野火肇因曝光？ 居民拍到高壓電塔冒出大火

    當地時間7日傍晚6點24分左右，有伊頓居民拍攝到山區高壓電塔起火的畫面。（圖擷自YouTube）

    當地時間7日傍晚6點24分左右，有伊頓居民拍攝到山區高壓電塔起火的畫面。（圖擷自YouTube）

    2025/01/15 13:55

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯野火已經延燒8天，西側的太平洋斷崖大火（Palisades Fire）已經燒燬96平方公里面積，東側的伊頓大火（Eaton Fire）則有逾57平方公里土地被焚毀，目前已經造成25人死亡、1萬2000棟建築被毀，外界急尋這場致命野火起源，現有民眾在7日傍晚拍到山上高壓電塔起火的畫面，引發討論。

    綜合美國媒體報導，當地時間7日傍晚6點24分左右，有伊頓居民拍攝到山區高壓電塔起火的畫面，居民佩羅德（Pedro Rojas）表示，那天是一個安靜的夜晚，突然間有鄰居跟他說後面的山頭有火苗時，他去後院拍下畫面，影片顯示野火從高壓電塔底部開始燃起，火焰聲伴隨的風聲，野火沿著峽谷蔓延到居住區。

    附近居民也在差不多的時候看到電塔底下起火，起初火勢很小，大約只有篝火那麼大，「很明顯，起火的地方就在電塔下面」，而7日傍晚6點許，也是消防部門估算野火首次燃起的時間。

    消防官員正在調查南加州愛迪生公司（SCE）旗下一座電力設施是否引發了火災，「在火災發生前幾個小時，伊頓和太平洋斷崖的電網因強烈聖安娜風，導致電網故障，電線或其他設備損壞或掉落引起的故障可能會引起火花」。

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