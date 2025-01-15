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    普吉島旅遊意外頻傳！ 中國遊客水上摩托車相撞1死1傷

    普吉島海灘發生水上摩托車相撞意外，造成一名中國遊客傷重不治。（本報合成，擷取自เฉลิมพงศ์ แสงดี/FB）

    普吉島海灘發生水上摩托車相撞意外，造成一名中國遊客傷重不治。（本報合成，擷取自เฉลิมพงศ์ แสงดี/FB）

    2025/01/15 13:09

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國旅遊勝地「普吉島」近日接連發生觀光意外，昨日下午兩名中國遊客在海灘體驗水上摩托車時發生碰撞事故，造成其中一名男子魂斷異鄉。

    綜合泰媒報導，14日下午1時45分許，兩名來自中國河南的男子因沉浸在水上活動，似乎忘記預定返回時間，當工作人員前去尋找時，目睹兩艘摩托艇在海上相撞，其中一人身受重傷，緊急送醫後仍不治身亡。另一名男子則僅受輕傷，正在醫院觀察治療。

    普吉島本月發生多起涉及遊客的安全事故，引發各界關注。就在2天前的13日，一艘載有33名中國遊客及5名船員的雙體船在當地海域翻覆，所幸全員穿著救生衣並獲救無恙；5日，一名滑翔傘工作人員在卡倫海灘（Karon Beach）協助遊客時，不幸墜落身亡。

    普吉島議員桑迪（Chalermpong Saengdee）表示，普吉島光是這個月就傳出多起事故，不僅威脅遊客安全，也對泰國的觀光形象造成負面影響，因此要求相關部門採取更嚴格的安全監管措施，加強對水上活動及其他高風險項目的管理。

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