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    日本海上漂流36小時生還 21歲四川女：很感謝我的脂肪

    四川女子芝士去年7月在日本一處海濱浴場被海水捲走，在海上漂流36小時，她近日受訪表示，脂肪是她的存活關鍵。（擷取自微博）

    四川女子芝士去年7月在日本一處海濱浴場被海水捲走，在海上漂流36小時，她近日受訪表示，脂肪是她的存活關鍵。（擷取自微博）

    2025/01/15 12:59

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國四川一名21歲女子芝士（化名）去年7月在日本一處海水浴場夜間戲水時，不慎遭海浪帶離海岸。隨後36個小時，她靠租來的救生圈，在海上漂流80公里，最終獲救生還。她近日再度受訪說，「確實很感謝我的脂肪，因為它足夠多，所以可以消耗。」

    中媒《央視新聞》報導，芝士指出，在海上漂流的36個小時裡，她看著海上的日升與月落，聽見船隻靠近卻又走遠的聲響，「你知道時間在慢慢往前走」。

    讓她印象最深的是，救援船從身邊駛過，汽油味慢慢沒有了。她拚盡全力向船游去，但海浪不斷翻湧、拍打，「我能明確地、清晰地感受到自己生命力的流逝，但是什麼都做不了。」

    被問到是什麼力量支撐度過36個小時？芝士回稱，「游泳圈的質量一定得好。」

    除此之外，《極目新聞》報導，芝士說：「確實很感謝我的脂肪，因為它足夠多，所以可以消耗，但是回來之後，還是跟原來的體重一樣。」

    芝士此番漂流求生言論，也勾起中國網友對於身材胖瘦的討論，有人表示，「生病了，你會發現脂肪的存在並沒有那麼不堪。」「好厲害，這時候脂肪真的很有用，所以不要太瘦，也不要太胖，畢竟健康很重要。」

    還有網友說：「不要輕易減肥，胖就是福氣。」「胖子生病是瘦子，瘦子生病是盒子，所以大家不要一味追求瘦。」「人生有很多大事，需要這些脂肪去抗，錐子臉紙片人有什麼健康可言。」

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