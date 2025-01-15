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    野火燒毀家園 加州消防員灰燼住家中竟找回婚戒

    洛杉磯野火蔓延數日未歇，據外媒報導迄今達25人死亡。消防員簡余（原文Chien Yu，暫譯）經過16小時努力滅火後，驚訝發現自己的家也被野火燒毀，外媒與簡余近日返回被燒成灰燼住家，竟找回戒指。（圖擷自「@ErinBurnett」X）

    洛杉磯野火蔓延數日未歇，據外媒報導迄今達25人死亡。消防員簡余（原文Chien Yu，暫譯）經過16小時努力滅火後，驚訝發現自己的家也被野火燒毀，外媒與簡余近日返回被燒成灰燼住家，竟找回戒指。（圖擷自「@ErinBurnett」X）

    2025/01/15 14:31

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯野火蔓延數日未歇，據外媒報導迄今達25人死亡。來自帕沙第納一名消防員簡余（原文Chien Yu，暫譯）經過16小時努力滅火後，驚訝發現自己的家也被野火燒毀，外媒《CNN》記者與簡余近日返回被燒成灰燼住家，竟在現場撈出1個戒指，仔細一看竟是簡余的個人婚戒，相當驚喜。

    根據《CNN》報導，簡余來自洛杉磯市中心東北方約18公里處的帕沙第納城市，當地野火蔓延時立即報到上班，並開始在帕沙第納撲滅火勢，盡力拯救居民、房屋，然而經過16小時工作後，卻發現自己的住家和擁有一切都被大火燒毀，一家四口暫無住所。

    CNN主播艾琳（Erin Burnett）近日採訪簡余，隨後一起搭車返回已然燒成灰燼的住所找尋他的婚戒，2名工作人員在一堆瓦礫、灰燼翻找，竟真的看到一個戒指，簡余仔細觀看竟真的是他的婚戒，悲傷情緒瞬間消失，轉為滿臉笑容。

    許多網友看到影片後紛紛留言，有人說「不可思議」、「太好了」、「看完這段影片，我將可以整天感到高興，真是太棒了！」

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