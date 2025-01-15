打破政治傳統！蜜雪兒·歐巴馬拒出席川普就職典禮

前第一夫人蜜雪兒·歐巴馬的辦公室證實，她將不會出席即將於1月20日在國會大廈舉行的川普總統就職典禮。（美聯社）

2025/01/15 12:21

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前第一夫人蜜雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）辦公室14日證實，她將不會出席即將於1月20日在國會大廈舉行的川普總統就職典禮。這是她兩週內第二次缺席前美國領導人及其配偶的重要聚會，引發外界關注。

綜合外媒報導，根據就職典禮籌備處消息，前總統歐巴馬（Barack Obama）、小布希（George W. Bush）和柯林頓（Bill Clinton）都將出席就職典禮。同時，前第一夫人蘿拉·布希（Laura Bush）和前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）都將與各自的丈夫一同參與這項儀式。蜜雪兒辦公室雖確認她不會出席，但並未說明具體原因。

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蜜雪兒近期也缺席美國前總統卡特（Jimmy Carter）的國葬。在華盛頓國家大教堂舉行的追悼會上，她是唯一未出席的前總統配偶，當時包括川普在內的前總統們及其配偶都參加了這場送別儀式。

回顧過往，蜜雪兒與川普之間的關係一直備受矚目。她在2016年、2020年和2024年的總統競選期間，都公開表態反對川普。在她2018年出版的回憶錄中，她詳細描述了得知川普將接替其丈夫出任總統時的震驚心情，並對川普發起質疑歐巴馬公民身份的「出生地」運動表達強烈不滿。

去年秋天，蜜雪兒在為民主黨總統候選人賀錦麗助選時，在密西根州一場演說中呼籲男性選民支持女性副總統候選人，並警告如果川普重返白宮，可能危及女性的基本權益。

相較之下，2017年川普首次就職典禮時，包括希拉蕊在內的所有三位前總統及其配偶都出席了典禮，已逝的前總統卡特也親臨現場。此次蜜雪兒的缺席，打破了美國政治傳統中前第一夫人出席新任總統就職典禮的慣例。

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