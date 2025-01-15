疑中共榮氏家族溫哥華7億豪宅曝光 8臥13衛浴、擁無敵海景

外傳位於加拿大溫哥華的榮氏家族豪宅。（擷取自自由亞洲電台）

2025/01/15 11:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共紅頂商人、已故中國國家副主席榮毅仁家族繼傳出舉家移民加拿大後，近日再被媒體曝光疑似位於溫哥華的超級豪宅，稱佔地6.4萬多平方英尺（約1800坪）的豪宅擁有無敵海景山色，市價近3000萬加幣（約新台幣6.9億元）。

《自由亞洲電台》報導，日前，在中國社群媒體流傳有搬家公司在上海一棟5層樓豪宅打包古董家具的畫面，當地市民說，是榮毅仁家族一家7口要「出走」了。

報導引述溫哥華資深傳媒工作者丶現任香港議會籌委會主席何良懋表示，中國人有了錢就想外移，一點也不奇怪，因為在一個人治丶不是法治的國家，隨時都有風險。 「其實溫家寶（前中國總理）丶胡錦濤（前中國國家主席）時代，已經很多人一直跑路，現在習近平政權就跑得越演越烈，不會停止，因為逃命嘛，這是人性來的。」

據報導，何良懋說，榮毅仁家族幾年前就在加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC，或簡稱卑詩大學）附近買下一棟超級豪宅。一家裝修公司老闆透露，去年夏天起，就為該豪宅重新裝潢，並稱在豪宅中見過榮智健（榮毅仁之子），只是當時沒想到裝潢是為了迎接一大家子的人。

根據政府公開資料顯示，這棟豪宅建於1992年，土地面積達6.4萬多平方英尺，建築面積1.7萬平方英尺，共有8間臥室13間衛浴，政府估價近3000萬加幣，是該區域中最大的豪宅。

報導續指，加拿大英屬哥倫比亞大學海濱區是頂尖富豪首選之地，榮家所在路段更顯清幽寧靜，其豪宅盡覽海景山色。不過實際詢問附近住戶，沒有人見過宅院主人，無法確定是否為榮毅仁家族人士。

根據英國投資移民諮詢公司「Henley & Partners」最新報告，2024年估計有1萬5200名擁有100萬美元以上財富的中國富人搬離中國。

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