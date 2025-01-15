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    尹錫悅公開發聲 接受調查是為了避免流血衝突

    尹錫悅被捕前透過影片表示，雖然調查程序違法，但他為了避免流血衝突發生，仍同意主動接受調查。圖為尹錫悅去年12月13日發表談話。（路透）

    尹錫悅被捕前透過影片表示，雖然調查程序違法，但他為了避免流血衝突發生，仍同意主動接受調查。圖為尹錫悅去年12月13日發表談話。（路透）

    2025/01/15 10:30

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓警察廳國家偵查本部、高級公職人員犯罪調查處（公調處）今日二度針對南韓總統尹錫悅執行逮捕令，於當地時間今日上午10點33分執行逮捕令，正式逮捕尹錫悅。尹錫悅被捕前透過影片表示，雖然調查程序違法，但他為了避免流血衝突發生，仍同意主動接受調查。

    綜合韓媒報導，尹錫悅透過影片發表「致國民的一封信」，這是尹錫悅自從去年12月3日戒嚴事件後第6度發表國民談話。尹錫悅指出，「這個國家的法律已完全崩潰」，大家看到的是，逮捕令被簽發給沒有調查權的機構，調查機關透過簽發虛假官方文件來欺騙大眾，看到搜索過程是使用無效文件來強制執行，著實令人遺憾。

    尹錫悅強調，他不承認公調處的調查行動，作為必須保護大韓民國憲法與法律制度的總統，響應此次非法且無效的程序並不是「承認」其合法性，只是出自於防止出現流血衝突的考量而已，因此儘管這是「非法調查」，但他仍決定去公調處辦公室接受調查。

    公調處稍早宣布，已於當地上午10點33分將他逮捕，他的座車現已離開官邸，通過漢南大橋往公調處移動。車隊在10點53分時抵達公調處辦公室，尹錫悅下車走進辦公大樓內，準備接受調查。尹錫悅被逮捕後也創下南韓憲政史首例，成為首位被逮捕的在任總統。

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