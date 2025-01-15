南韓公調處已突破至總統官邸門口 傳尹錫悅有意主動接受調查

警方與公調處人員在總統官邸門口哨所，傳出尹錫悅有意接受調查，目前仍與公調處協商中。（路透）

2025/01/15 08:34

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓警察廳國家偵查本部、高級公職人員犯罪調查處（公調處）今日凌晨二度針對南韓總統尹錫悅執行逮捕令，公調處人員及警方於當地時間上午7點40分左右，突破總統官邸道路上的兩道封鎖線，抵達官邸門口哨所。尹錫悅方正與公調處協調，協商尹錫悅主動接受調查。

綜合韓媒報導，在今早5點45分左右，警方與公調處人員試圖突破國民力量黨議員與總統警護處人員組成的人牆，意圖強行進入官邸，雙方因此發生肢體衝突。後續在7點30分左右，警方及公調處人員以梯子進入官邸範圍，突破第一道封鎖線，7點40分左右繞過第二層封鎖線用來阻擋人員進入的巴士，來到官邸門口哨所前，而哨所的鐵門也已經打開。

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後續警方以「阻止尹錫悅被逮捕」為由，逮捕總統警護處副處長金成勳，金盛勳已搭乘小巴士，由警方護送離開官邸。公搜處提到，與第一次執行逮捕令不同的是，此次進入官邸後幾乎沒有發生肢體衝突。

尹錫悅辯護律師石東炫指出，尹錫悅並未被捕，而是為了避免進一步衝突，將主動出席接受調查。若尹錫悅自願接受調查，他將可能前往位於京畿道果川市的公調處接受調查，不過公調處表示，目前不考慮他主動接受調查的方向，仍與尹錫悅方協調如何執行逮捕令。

警方與公調處人員在總統官邸門口哨所。（路透）

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