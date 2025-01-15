獨家》法國政壇不甩盧沙野 「戰狼」駐法後期龜縮中國使館

前中國駐法大使「戰狼」盧沙野。（歐新社檔案照）

2025/01/15 07:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國「戰狼」外交代表人物、前駐法大使盧沙野今年1月結束長達5年4個月駐法職務。據透露，盧沙野在法國政壇臭名遠播，在駐法最後階段幾乎不離開中國大使館，為躲避法國媒體堵訪，連剪髮都是請理髮師到館服務。

盧沙野駐法5年多來，中國駐法大使館對外展現戰狼姿態，騷擾中國異議人士，侮辱法國國會議員、學者、記者與法國療養院工作人員，數度遭到法國外交部召見。

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2021年2月，盧沙野施壓法國國會議員，致函法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard），要求取消籌組國會訪台團；遭法國輿論質疑後，中國駐法大使館多次在官網公開痛斥法國媒體「散布大量謊言謬論，肆意歪曲現實」。

2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣。盧沙野對外受訪嗆聲，「統一台灣後，要對台灣人進行『再教育』，讓台灣人變回愛國份子，讓他們再度支持統一」。該訪談播出後震驚歐洲，國際輿論譁然。

盧沙野毫不掩飾「戰狼」行徑，2023年4月他怒嗆法國電視台主持人沒讀過書，宣稱「由中國人決定台灣命運」。對於烏克蘭問題更直言，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位」。

我方情資掌握，盧沙野在駐法最後期間，法國政界沒人要與盧沙野會面，他只能整天待在大使館，任期結束黯然返回中國。接替盧沙野的新任駐法大使鄧勵，曾任中國外交部西亞北非司司長、駐土耳其共和國大使，將揮別「戰狼」路線修復中法關係。

知情官員透露，法國政府、國會對盧沙野非常不滿，後期幾乎不跟中國大使會面。盧多數時間都待在使館，一方面也是躲避法國媒體，避免發言再引發軒然大波，而且以前盧沙野會出去剪髮，後來是直接請理髮師到大使館幫剪。

他強調，反觀台灣駐法代表處地位近年提升不少，經常與法國政府往來。去年10月前總統蔡英文訪問巴黎，創下我國卸任元首第一次進入法國參議院的紀錄。台灣前總統能進入法國國會是非常不容易的，為我國建政以來第一次，顯示台法關係有所改變。

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