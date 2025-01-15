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    韓公調處2度嘗試逮捕尹錫悅 警方強制解散支持者集會

    2025/01/15 05:30

    〔中央社〕韓國公調處與警方今天凌晨4、5點左右開始準備執行總統尹錫悅逮捕令，並強制解散總統官邸附近的民眾集會，但仍有許多支持者徘徊在鄰近地區試圖阻擋警方進入。

    韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）車輛今晨約4時20分左右抵達位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸前，5時20分左右開始與警護處對峙，之後嘗試強行進入官邸，雙方發生肢體衝突。

    據各家媒體報導，公調處這次出動人力明顯較第一次執行逮捕令時增加，3日執行時公調處及警方人員加起來約150多人，與200多名總統警衛處對峙5個多小時便無功而返。

    今天警方則出動首爾、仁川、京畿道等地安保搜查隊等1000至1200多名人力，公調處52名檢察官、搜查官中有40多名來到現場，據稱已做好最長3天2夜長期抗戰的準備。

    在執行逮捕令前，警方從凌晨零時起開始以違反道路交通法，勸導官邸附近集會的尹錫悅支持者，並在集會持續的狀況下進行強制遣散，但仍有大量支持者徘徊在附近，高喊「逮捕（共同民主黨黨魁）李在明」、「守護尹錫悅總統」，也有部分支持者持續要求眾人往前聚集，阻擋警方前進。

    在公調處開始嘗試執行逮捕令前，根據警方非正式統計，官邸附近聚集的反對彈劾及贊成陣營支持者各有2900多人及2300多人。執政黨國民力量也有30多名議員來到現場組成人牆阻擋。（編輯：洪啟原）1140115

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