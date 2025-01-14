為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    消息人士：若談判順利 以哈最快今達成停火協議

    圖為加薩走廊的賈拉街（Jalaa Street）住宅區。（法新社）

    圖為加薩走廊的賈拉街（Jalaa Street）住宅區。（法新社）

    2025/01/14 19:52

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰事有望告一段落，各方代表今（14日）在卡達首都杜哈（Doha）繼續停火談判，而據消息人士指出，若「一切順利」，最快今天就會有結果。

    《路透》報導，據一名了解談判情況的官員陳述，卡達昨日分別向以色列與哈瑪斯遞交了關於停火協議的最終版本；一名巴勒斯坦消息人士則告知《路透》，如果一切順利的話，以哈兩方今天就可能達成停火協議。

    這場停火談判是由卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）所主持，美國總統當選人川普所提名的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）與現任總統拜登（Joe Biden）的特使麥格克（Brett McGurk）都參與了談判，以色列則由情報局（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）與國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）代表出席。

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在談到停火協議表示，眼下要等待哈瑪斯做出決定；哈瑪斯官員則回覆：「談判在克服了一些核心議題方面取得了進展，我們正在努力解決其餘的問題。」

    據以色列官員與巴勒斯坦消息人士指出，在為期60天的停火第1階段，哈瑪斯會先歸還33名人質，而以色列會釋放1000名巴勒斯坦籍囚犯，以軍則會分批撤出加薩走廊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播