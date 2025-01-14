消息人士：若談判順利 以哈最快今達成停火協議

圖為加薩走廊的賈拉街（Jalaa Street）住宅區。（法新社）

2025/01/14 19:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰事有望告一段落，各方代表今（14日）在卡達首都杜哈（Doha）繼續停火談判，而據消息人士指出，若「一切順利」，最快今天就會有結果。

《路透》報導，據一名了解談判情況的官員陳述，卡達昨日分別向以色列與哈瑪斯遞交了關於停火協議的最終版本；一名巴勒斯坦消息人士則告知《路透》，如果一切順利的話，以哈兩方今天就可能達成停火協議。

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這場停火談判是由卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）所主持，美國總統當選人川普所提名的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）與現任總統拜登（Joe Biden）的特使麥格克（Brett McGurk）都參與了談判，以色列則由情報局（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）與國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）代表出席。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在談到停火協議表示，眼下要等待哈瑪斯做出決定；哈瑪斯官員則回覆：「談判在克服了一些核心議題方面取得了進展，我們正在努力解決其餘的問題。」

據以色列官員與巴勒斯坦消息人士指出，在為期60天的停火第1階段，哈瑪斯會先歸還33名人質，而以色列會釋放1000名巴勒斯坦籍囚犯，以軍則會分批撤出加薩走廊。

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