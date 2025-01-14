川普干政證據？ 美司法部報告揭其2020年選後爭議行徑

美國司法部公布了特別檢察官史密斯（左）針對前總統川普涉嫌試圖推翻 2020 年總統大選結果的調查報告。（法新社）

2025/01/14 16:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國司法部14日公布了特別檢察官史密斯（Jack Smith）針對前總統川普涉嫌試圖推翻2020年總統大選結果的調查報告。這是史密斯在川普勝選後，被迫終止對川普相關刑事案件調查後的最後一份報告。

《路透》報導，這份報告詳細說明了史密斯原先決定以4項罪名起訴川普的緣由，指控這位共和黨籍總統當選人涉嫌策劃妨礙2020年敗選後的選票統計和認證。川普在該次大選中敗給了民主黨籍的現任總統拜登。報告的另一部分詳述川普於2021年卸任後涉嫌非法保留敏感的國家安全文件一案，但基於案件仍在審理中，司法部承諾暫不公開該部分內容。

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由於川普在去年的總統大選中獲勝，史密斯上週離開司法部，並援引司法部長期以來不對現任總統提起訴訟的政策，撤銷了這2起針對川普的案件。這2起案件皆未進入審判程序。川普對所有指控均不認罪，並經常抨擊史密斯「精神錯亂」，聲稱這些案件是出於政治動機，企圖破壞他的選情和政治運動。

在川普即將於1月20日重返總統職位前夕，他及其在機密文件案中的2名前同案被告試圖阻止司法部公開這份報告。但法院駁回了他們的請求。然而，負責審理機密文件案的聯邦地區法官甘農（Aileen Cannon）已下令司法部暫停允許特定國會高層議員私下審閱報告中有關機密文件部分的計畫。

目前尚不清楚這份報告的公開部分將包含多少新的資訊。檢方在先前提交給法院的文件中，已詳細說明了對川普的指控。此外，1個國會委員會在2022年也曾公布了1份長達700頁的報告，內容關於川普在2020年大選後的舉措。2項調查均指出，川普在2020 年大選後散播關於選舉舞弊的不實說法，施壓州議員不要認證選舉結果，並試圖利用實際上由拜登勝選的州中，虛假的「支持川普」選舉人團，阻止國會認證拜登的勝選。

這一連串企圖推翻選舉結果的行動，最終導致了2021年1月6日的國會山莊騷動事件。當時，一群川普的支持者衝進國會大廈，試圖阻止國會議員認證選舉人團投票結果，但最終以失敗告終。

報導指出，事實上，史密斯的案件在川普勝選前就已面臨法律障礙，曾因川普主張其總統任內的官方行為不受起訴而停滯數月。聯邦最高法院的保守派多數大法官基本上同意川普的主張，給予前總統廣泛的刑事起訴豁免權。

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