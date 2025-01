哥倫比亞驚見水豚湖中暴走 攻擊泳者驚悚畫面曝

2025/01/14 16:31

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕哥倫比亞北部謝納加(Ciénaga)地區於今(14)日發生一起罕見的水豚攻擊事件,一名女子在湖中游泳時遭遇水豚襲擊,所幸在路人協助下及時脫困。

據《每日郵報》報導,現場目擊者描述,事發當時該名女子正在湖中游泳,發現一隻水豚朝她游近,女子試圖通過舉起手指的方式示警,希望阻止水豚靠近。然而,這隻水豚突然表現出攻擊性行為,跳到女子身上並開始啃咬她的頭部、臉部和頭髮。在攻擊過程中,水豚數次將女子壓入水中,情況十分危急。

這起事件中,受害女子與水豚發生激烈搏鬥,她的哭喊聲引起了附近一名男子的注意,這位路人立即拿著棍子前來施救,最終協助女子成功脫離險境。獲救後的女子仍然心有餘悸,顫抖啜泣著離開了湖邊。

水豚是現存世界上體型最大的齧齒類動物,這種半水生動物通常以草食性為主。成年水豚的體重一般在77至146磅(約35至66公斤)之間,壽命約為8至10年。牠們具備優秀的水下活動能力,可以在水中閉氣長達5分鐘,在陸地上也能以時速22英里(約35公里)的速度奔跑。

這類動物通常被認為性情溫順,除非感受到威脅或受到挑釁,否則極少主動攻擊人類。此次事件中水豚表現出的攻擊性行為十分罕見。

????????Life will never be the same: Capybara attacks girl in Colombia and tries to drown her.



The cute death! pic.twitter.com/ZtlPRRiQtq