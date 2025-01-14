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    哥倫比亞驚見水豚湖中暴走 攻擊泳者驚悚畫面曝

    事發當時該名女子正在湖中游泳，發現一隻水豚朝她游近，並跳到女子身上並開始啃咬她的頭部、臉部和頭髮。（圖擷取自@MyLordBebo／X）

    事發當時該名女子正在湖中游泳，發現一隻水豚朝她游近，並跳到女子身上並開始啃咬她的頭部、臉部和頭髮。（圖擷取自@MyLordBebo／X）

    2025/01/14 16:31

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞北部謝納加（Ciénaga）地區於今（14）日發生一起罕見的水豚攻擊事件，一名女子在湖中游泳時遭遇水豚襲擊，所幸在路人協助下及時脫困。

    《每日郵報》報導，現場目擊者描述，事發當時該名女子正在湖中游泳，發現一隻水豚朝她游近，女子試圖通過舉起手指的方式示警，希望阻止水豚靠近。然而，這隻水豚突然表現出攻擊性行為，跳到女子身上並開始啃咬她的頭部、臉部和頭髮。在攻擊過程中，水豚數次將女子壓入水中，情況十分危急。

    這起事件中，受害女子與水豚發生激烈搏鬥，她的哭喊聲引起了附近一名男子的注意，這位路人立即拿著棍子前來施救，最終協助女子成功脫離險境。獲救後的女子仍然心有餘悸，顫抖啜泣著離開了湖邊。

    水豚是現存世界上體型最大的齧齒類動物，這種半水生動物通常以草食性為主。成年水豚的體重一般在77至146磅（約35至66公斤）之間，壽命約為8至10年。牠們具備優秀的水下活動能力，可以在水中閉氣長達5分鐘，在陸地上也能以時速22英里（約35公里）的速度奔跑。

    這類動物通常被認為性情溫順，除非感受到威脅或受到挑釁，否則極少主動攻擊人類。此次事件中水豚表現出的攻擊性行為十分罕見。

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