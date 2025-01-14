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    洛杉磯野火釀24死！ 超過13萬人連署要求市長下台

    加州州長紐松（右二）及洛杉磯市長巴斯（中）8日在「太平洋帕利薩德」進行勘災。（歐新社）

    加州州長紐松（右二）及洛杉磯市長巴斯（中）8日在「太平洋帕利薩德」進行勘災。（歐新社）

    2025/01/14 16:23

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯近日爆發大規模野火，已造成24人死亡、30多人下落不明，上萬棟房屋被燒毀，受災面積超過160平方公里。火勢持續失控，加州州長紐松（Gavin Newsom）和洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）均因應對不善而飽受批評，甚至有人發起連署要求市長巴斯下台，吸引超過13萬人支持。

    綜合外媒報導，這場大火於本月7日從高級住宅區「太平洋帕利薩德」（Pacific Palisades）爆發，正值洛杉磯市長巴斯出國參加迦納總統就職典禮之際。雖然她於8日火速返國並前往災區勘災，但外界對她的批評聲浪不斷升高，指責其在災難關頭缺乏領導力，尤其是她去年批准削減今年市消防局1700萬美元（約新台幣5.6億元）預算的決策。

    對此，巴斯回應，儘管預算減少，但消防局撲滅野火的能力未受影響。她也強調，在海外期間一直與當地官員和聯邦機構保持緊密聯繫，並迅速回國處理危機。

    一名市民在請願網站「change.org」發起連署，要求巴斯立刻辭職，至今已獲得13萬人響應。發起者表示，巴斯市長在這場毀滅性大火中未能妥善應對，讓城市陷入危機，「供水嚴重緊張，納稅人的數十億美元被錯誤分配或下落不明，無數人喪命，許多家庭流離失所，家園被摧毀，生計陷入困難，巴斯卻沒有親臨災區，反而選擇出國旅行」。

    加州民眾發起連署要求洛杉磯市長巴斯下台，目前已有13萬人響應。（擷取自change.org）

    加州民眾發起連署要求洛杉磯市長巴斯下台，目前已有13萬人響應。（擷取自change.org）

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