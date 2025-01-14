川普內閣人選難過關？ 參院聽證會火爆登場

美國總統當選人川普提名的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）。（美聯社）

2025/01/14 15:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦參議院14日起將舉行為期數日、馬拉松式的內閣提名人確認聽證會，美國總統當選人川普提名的13位內閣人選將接受11個委員會的嚴格檢視。這場密集的聽證會，將可能決定這些被提名人的政治生涯。

《美聯社》報導，儘管多數被提名人預計將順利過關，但仍有多人身陷爭議，包含被控性侵、酗酒，乃至於和獨裁者之間的關係，以及對疫苗的質疑態度等。為了這場重要的聽證會，川普的內閣人選已接受嚴格的模擬聽證訓練，學習如何在維護對總統當選人忠誠的前提下，回應棘手的問題。

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川普的首任白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）向CNN表示：「這一次，外界將這些被提名人視為川普及其政策的延伸，他們不是去為自己的觀點辯護，而是要捍衛川普的政策。」

參議院共和黨人希望川普的國安團隊提名人能盡速獲得確認，民主黨人也可能同意加速部分人選的審查程序。然而，對於他們認為不適任的人選，民主黨已下定決心將全力阻擋。其中最具爭議的提名人之一，是退役國民兵軍官、前福斯新聞（Fox News）主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）被提名為國防部長。

赫格塞斯將於當地時間14日上午出席聽證會，他被指控涉嫌性侵、財務不當行為和酗酒，外界也質疑他對女性從軍的看法。此外，他也缺乏相關的管理經驗。

參議院軍事委員會成員、民主黨籍籍麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）更在社群平台X上直言：「我們真的能在凌晨兩點打給赫格塞斯，指望他做出攸關生死的國安決策嗎？不可能。」她更形容赫格塞斯是「一個有多次在工作場合喝到爛醉，需要被扛出場紀錄的人。」

若所有民主黨人和無黨籍參議員皆投下反對票，赫格塞斯最多只能承受3張共和黨人的反對票，才能順利獲得提名。

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