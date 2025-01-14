十億分之一機率！ 英國男車窗被擊破 驚見「2公分黑隕石碎片」

英國55歲男子發現停靠家外私人汽車擋風玻璃破碎，12歲兒子內森在旁邊發現1顆約2公分閃亮石頭，上網查詢資料後使用磁鐵簡單測試，推測很可能是墜落地球的隕石碎片。（圖擷自「Welsh Wave News」臉書）

2025/01/14 16:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕十億分之一的機率！英國55歲男子近期在家看電視忽然聽到巨響，以為附近正在放煙火不以為意，孰料隔天出門發現停靠家外私人汽車擋風玻璃破碎，並在旁邊發現1顆約2公分閃亮石頭，上網查詢資料後使用磁鐵簡單測試，推測很可能是墜落地球的隕石碎片，相當奇特。

綜合外媒報導，住在亞芬河畔斯特拉福（Stratford-upon-Avon）55歲男子巴特勒（Paul Butler）接受媒體採訪透露，他上月底與家人一起在家中看電視時，外頭突然傳出巨響，以為是節禮日（Boxing Day）慶祝放煙火不以為意，孰料隔日發現停靠家門外私人汽車的擋風玻璃破碎。

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巴特勒的12歲兒子內森（Nathan）靠近汽車觀看時，意外在車旁看見1顆約公分且發亮的黑色奇異石頭，外觀如同被燒過一般。父子2人上網查詢資訊，並使用磁鐵進行簡單測試，產生懷疑是隕石碎片。

巴特勒坦言，撞擊使玻璃造成相當大損壞，所幸事發當下車內無人，此外，經上網查詢後，發現汽車被隕石砸中的機率是十億分之一，接著打趣地說「他們決定去買樂透，期待好運能夠再次降臨」，內森也打算將這顆來自隕石碎片帶到學校給朋友觀看。

據據美國地質調查局（USGS）官網說明，可以透過密度、磁性、不尋常規則、熔融外層等分辨是否為隕石，其中大多數隕石含有金屬鐵，因此磁鐵通常會黏住它們。不過，磁鐵可能不會黏住隕石，但如果使用繩子掛起磁鐵，它會被吸引。

Family find their car windscreen smashed - and they couldn't believe the culprithttps://t.co/6rrHzmIMW6 pic.twitter.com/hIBo2BolgO — The Mirror （@DailyMirror） January 13, 2025

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