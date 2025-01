十億分之一機率！ 英國男車窗被擊破 驚見「2公分黑隕石碎片」

2025/01/14 16:08

〔即時新聞/綜合報導〕十億分之一的機率!英國55歲男子近期在家看電視忽然聽到巨響,以為附近正在放煙火不以為意,孰料隔天出門發現停靠家外私人汽車擋風玻璃破碎,並在旁邊發現1顆約2公分閃亮石頭,上網查詢資料後使用磁鐵簡單測試,推測很可能是墜落地球的隕石碎片,相當奇特。

綜合外媒報導,住在亞芬河畔斯特拉福(Stratford-upon-Avon)55歲男子巴特勒(Paul Butler)接受媒體採訪透露,他上月底與家人一起在家中看電視時,外頭突然傳出巨響,以為是節禮日(Boxing Day)慶祝放煙火不以為意,孰料隔日發現停靠家門外私人汽車的擋風玻璃破碎。

巴特勒的12歲兒子內森(Nathan)靠近汽車觀看時,意外在車旁看見1顆約公分且發亮的黑色奇異石頭,外觀如同被燒過一般。父子2人上網查詢資訊,並使用磁鐵進行簡單測試,產生懷疑是隕石碎片。

巴特勒坦言,撞擊使玻璃造成相當大損壞,所幸事發當下車內無人,此外,經上網查詢後,發現汽車被隕石砸中的機率是十億分之一,接著打趣地說「他們決定去買樂透,期待好運能夠再次降臨」,內森也打算將這顆來自隕石碎片帶到學校給朋友觀看。

據據美國地質調查局(USGS)官網說明,可以透過密度、磁性、不尋常規則、熔融外層等分辨是否為隕石,其中大多數隕石含有金屬鐵,因此磁鐵通常會黏住它們。不過,磁鐵可能不會黏住隕石,但如果使用繩子掛起磁鐵,它會被吸引。

