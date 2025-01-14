高速攝影揭秘！美洲蟋蟀蛙「掠水」絕技 竟與海豚相似

美洲蟋蟀蛙能以連續「腹擊」水面的方式，在水上高速移動。（圖擷取自維基百科）

2025/01/14 15:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國維吉尼亞理工大學近日發表於《實驗生物學期刊》（Journal of Experimental Biology）的研究發現，美洲蟋蟀蛙（學名：Acris crepitans）能以連續「腹擊」水面的方式，在水上高速移動，宛如海豚跳躍。這種被稱為「掠水」（skittering）的特殊移動方式，過去未有精確的科學定義，如今透過高速攝影技術，科學家們終於揭開了牠們的神秘面紗。

科學媒體《IFLScience》報導，美洲蟋蟀蛙體型嬌小，約莫僅有人類拇指般大小，卻擁有驚人的移動速度。為了深入了解牠們如何在水面上移動而不下沉，研究團隊利用每秒可拍攝250或500幀的高速攝影機，記錄蟋蟀蛙在水槽中從一端跳躍至另一端的過程。

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研究團隊發現，這些青蛙大多在水面上連續跳躍3到4次，最高紀錄甚至可達8次。令人驚訝的是，牠們在每次跳躍之間都會完全潛入水中，然後再發力躍出水面。研究人員將每一次跳躍週期定義為4個階段：「起跳、空中、重入水和恢復」，整個過程不到1秒鐘。這種連續跳躍的模式，類似於海豚在海面上時而躍出、時而潛入的「豚躍」（porpoising）行為。

「令人著迷的是，我們很容易被動物的快速動作所欺騙」，該研究的共同作者、維吉尼亞理工大學機械工程學教授索查（Jake Socha）表示，「在這裡，我們被一隻看起來像在打水漂的青蛙所欺騙，但實際上牠是在連續跳躍和潛水。青蛙是優秀的跳躍者，但牠們大多數都不會展現這種豚躍行為，我們仍然不知道為什麼。是這種青蛙的跳躍有什麼特別之處，還是僅僅因為牠們體型嬌小？」

該研究的第一作者，同時也是研究生的魏斯（Talia Weiss） 在一份聲明中表示：「對於這種行為，『掠水』實際上並不是一個定義明確的詞彙。一位博物學家在1949年用它來描述青蛙的『水上跳躍』行為，從那時起，它就被用於所有後續文獻中描述這種類型的運動。這項研究的一部分不僅是研究蟋蟀蛙的這種行為，而且還試圖給『掠水』一個更精確、更科學的定義。」

儘管關於美洲蟋蟀蛙「腹擊」式移動的機制仍有待進一步研究，但這項發現無疑為我們揭示了大自然中又一項令人驚嘆的生物運動模式。

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