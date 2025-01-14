驚！全球彩券史上最高獎金得主 在洛杉磯野火中失去豪宅

美國威力球20.4億美元頭獎得主卡斯楚，至少有一棟豪宅在洛杉磯野火中被燒毀。（法新社）

2025/01/14 14:15

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國威力球2022年11月8日開出20.4億美元（約新台幣675億元）大獎，創下全球彩券史上最高額獎金紀錄，得主卡斯楚（Edwin Castro）領獎後大肆購買豪宅，如今傳出至少有一棟在洛杉磯野火中被燒毀。

據《CNN》報導，卡斯楚當時稅後領到的獎金在10億美元（約新台幣330.8億元）左右，他用這些錢購買加州洛杉磯郡馬里布（Malibu）、阿爾塔迪納（Altadena）、好萊塢山（Hollywood Hills）的房產。

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在本月8日晚間，卡斯楚有兩處不動產被劃入疏散區，其中位於馬里布的海景豪宅目前已被太平洋斷崖（Pacific Palisades）野火燒毀，這棟房子市價在385萬美元（約新台幣1.27億元）上下。

卡斯楚位於好萊塢山要價2550萬美元（約新台幣8.43億元）的莊園，仍持續受到野火威脅，至於398萬美元（約新台幣1.31億元）的阿爾塔迪納住宅、售出頭獎彩券給他的加油站商店都躲過一劫。

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