為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚！全球彩券史上最高獎金得主 在洛杉磯野火中失去豪宅

    美國威力球20.4億美元頭獎得主卡斯楚，至少有一棟豪宅在洛杉磯野火中被燒毀。（法新社）

    美國威力球20.4億美元頭獎得主卡斯楚，至少有一棟豪宅在洛杉磯野火中被燒毀。（法新社）

    2025/01/14 14:15

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國威力球2022年11月8日開出20.4億美元（約新台幣675億元）大獎，創下全球彩券史上最高額獎金紀錄，得主卡斯楚（Edwin Castro）領獎後大肆購買豪宅，如今傳出至少有一棟在洛杉磯野火中被燒毀。

    《CNN》報導，卡斯楚當時稅後領到的獎金在10億美元（約新台幣330.8億元）左右，他用這些錢購買加州洛杉磯郡馬里布（Malibu）、阿爾塔迪納（Altadena）、好萊塢山（Hollywood Hills）的房產。

    在本月8日晚間，卡斯楚有兩處不動產被劃入疏散區，其中位於馬里布的海景豪宅目前已被太平洋斷崖（Pacific Palisades）野火燒毀，這棟房子市價在385萬美元（約新台幣1.27億元）上下。

    卡斯楚位於好萊塢山要價2550萬美元（約新台幣8.43億元）的莊園，仍持續受到野火威脅，至於398萬美元（約新台幣1.31億元）的阿爾塔迪納住宅、售出頭獎彩券給他的加油站商店都躲過一劫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播