巴西「中小學校園手機禁令」2月上路 獲得跨黨派支持

兒童及青少年對於智慧型手機的依賴越發嚴重，巴西針對中小學生推出校園手機禁令。示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2025/01/14 14:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕兒童與青少年的手機成癮問題引發全球關注，全球多國已開始採取行動應對這一挑戰。我國教育部也計劃加強對中小學手機使用的管理措施，提出由學校或班級統一保管手機的政策。巴西近日也宣布，自今年2月起禁止中小學生在校園內使用智慧型手機。

據《美聯社》報導，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）13日簽署一項新法，除非緊急狀況、教育需求及身心障礙輔助等特殊情況，否則中學生及小學生2月起將禁止在校使用智慧型手機。

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巴西教育部長桑塔納（Camilo Santana）表示，兒童早期接觸網路使家長面臨更大的監管挑戰，而校園手機禁令將改善這一現況。該法案在巴西罕見獲得跨黨派支持，且大多數家長和學生對此表示贊同。

根據巴西民調機構「Datafolha」去年10月的調查報告，約三分之二的受訪者贊成校園禁用手機；超過四分之三的人認為智慧型手機對孩子的影響弊大於利。

限制校園內智慧型手機使用的做法已成為全球趨勢，許多國家的機構、政府及家長堅信，兒童使用智慧型手機與霸凌、自殺、焦慮及注意力分散等問題息息相關。聯合國教科文組織（UNESCO）去年9月發布報告指出，全球已有四分之一的國家實施類似限制措施。

在美國，已有8州通過法律限制學生在校使用手機，以減少課堂干擾並保護學生心理健康。同時，科技公司如臉書母公司「Meta」也承諾加強網路安全措施。Meta首席執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）去年在美國參議院聽證會上，為因社群媒體遭受性剝削、霸凌或自殘的兒童、青少年及其父母道歉，並表示將改善網路安全環境以保護青少年。

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