想快速通關？俄女誤闖行李輸送帶險成行李

俄羅斯一名婦人誤闖行李輸送帶，差點被當成行李運走。（本報合成，擷取自@turama_es/X）

2025/01/14 11:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯莫斯科別斯蘭機場（Beslan Airport）近日傳出一起離奇事件，一名身穿黃色毛皮大衣的女子居然走上報到櫃台旁的行李輸送帶，隨後躺在上面差點變成行李送往後方的處理區，整個過程全被監視器拍下。

據《每日郵報》報導，這名俄羅斯婦人當時準備搭乘西伯利亞航空S72154班機飛往莫斯科多莫傑多沃機場（Domodedovo Airport）。在辦理登機手續後，疑似將輸送帶入口錯認成通關走道，便直接站在輸送帶上行走，還試圖撥開幕簾查看前方情況，不慎失去平衡摔倒，整個人躺在輸送帶上，被送入幕簾後的行李處理區。

請繼續往下閱讀...

當時，地勤人員正在忙於處理其它旅客的報到手續，未發現異常，直到聽到跌倒的碰撞聲才轉頭查看。然而，該名婦人此時已經隨輸送帶進入行李區。幸運的是，行李處理區的工作人員及時發現輸送帶上的「不明物體」竟是一名女士，輸送帶系統的異物偵測功能也立刻啟動，暫停設備運作，後由工作人員將她帶至機場醫療中心，所幸未造成嚴重傷害。

Pasajera se auto factura en el aeropuerto de Beslan （Rusia）.

Finalmente, el personal del aeropuerto localizó a esta persona y el incidente se resolvió sin mayores consecuencias.@controladores #aeropuerto #incidencia #viajar #Turismo pic.twitter.com/CwI4HLizbz — Turama （@turama_es） January 11, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法