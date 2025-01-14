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    澳洲女花246元二手商店買包包 竟是絕版破萬名牌包

    璦瑟在二手商店花費12澳元（約新台幣246元）購入1個棕色包包，回家看到包包logo後好奇查詢後，驚訝發現疑是已絕版的名牌包、定價達995澳元（約新台幣1.9萬元）。（圖擷自「heidilou」Tiktok）

    璦瑟在二手商店花費12澳元（約新台幣246元）購入1個棕色包包，回家看到包包logo後好奇查詢後，驚訝發現疑是已絕版的名牌包、定價達995澳元（約新台幣1.9萬元）。（圖擷自「heidilou」Tiktok）

    2025/01/14 10:52

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲女子日前在當地二手商店花費12澳元（約新台幣246元）購入1個棕色有質感的包包，回家看到包包logo後好奇查詢，驚訝發現是已絕版的名牌包定價達995澳元（約新台幣1.9萬元），她開心錄製影片後上傳至社群平台，消息曝光引發網友熱烈討論。

    綜合外媒報導，住在布里斯本璦瑟（Heidi Eiser）去年12月31日於Tiktok發布1段影像，內容提到她在雪梨度假逛街時，在二手店花費12澳元購一個駝色、狀況良好的水桶包，「很可愛、大小也很好，我相當喜歡」。

    璦瑟說，帶回家仔細一看發現包包上標有一行字「Mansur Gavriel」，好奇之下上網查詢發現同一款包包價值標價995澳元，翻漲約83倍價錢，棕色版本包款顯示售罄、疑似已絕版，相當幸運。

    PO文曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「這個包包真的很漂亮」、「替你感到高興」、「真是美好的相遇」。

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