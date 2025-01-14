習執政讓「中國夢碎」 建商被迫出逃德國、只因協助維權人士

一位去年底逃往德國的中國民營建築承包商表示，中國當局迫害企業老闆和維權人士是他「中國夢碎」的原因。圖為以中國人為主的非法移民跨越美墨邊境後赴美尋求庇護。（路透）

2025/01/14 10:46

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）日前引用聯合國的數據，指出中國國家主席習近平上台12年來，尋求海外庇護的中國人累計人數已於2024年突破100萬。一位去年底逃往德國的中國民營建築承包商表示，中國當局迫害企業老闆和維權人士是他「中國夢碎」的原因。

根據《美國之音》報導，建築承包商王守峰在去年底逃出中國，目前在德國申請政治庇護，原先他在河南省安陽縣經營建築公司，過去在中國房市高漲時承攬不少大工程，近期房市低迷，王守峰則轉而承接當地公共工程，但王守峰因為投身公民運動、與維權人士密切往來而被當局監控。

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王守峰在2023年5月因為替一名北京維權律師的病危妻子組織募款活動，被河南政府當局指控違反慈善法，王的公司帳戶被凍結，導致150萬人民幣（約新台幣675萬）的工程款項無法入帳，王守峰只好拿出自身積蓄墊付工資給工人。

王守峰提到，去年受到一名具有民主思想的警察啟發，該警員提醒他必須逃亡，否則等到當局羅織罪名、準備重刑關押就來不及了，王守峰當下就馬上買機票準備逃亡，並在去年9月24日抵達德國，目前正申請政治庇護。

王守峰批評，習近平的獨裁夢就是要14億中國人當他的奴隸，但這並不是一般人的中國夢，「我的中國夢是希望14億人民每個人有一張選票，我們可以選我們的政府，可以走向文明」。

「保護衛士」公關總監哈斯（Laura Harth）指出，聯合國的統計數據可能略顯保守，因為中共當局針對特定族群的公民加強邊境管控，讓更多人無法出境，中國人早已無法忍受犧牲自由和人權來換取經濟繁榮，尤其有越來越多的中國人在中國經濟下滑前，就選擇逃離習近平日漸高壓的統治。

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