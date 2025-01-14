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    加薩停火有望！以色列：哈瑪斯首波將釋放33人質

    爭取人質獲釋的以色列示威群眾13日走上特拉維夫（Tel Aviv）街頭，要求政府達成停火協議。（路透）

    爭取人質獲釋的以色列示威群眾13日走上特拉維夫（Tel Aviv）街頭，要求政府達成停火協議。（路透）

    2025/01/14 09:25

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的間接談判將於當地時間14日在卡達首都杜哈（Doha）召開，有望敲定加薩停火計劃的細節。美國總統拜登早前預告，停火和釋放人質協議「即將實現」。

    綜合媒體報導，美國總統當選人川普任命的駐中東特使魏科夫（Steve Witkoff）和拜登的中東事務主要顧問麥格克（Brett McGurk）預計再次參與14日在杜哈舉行的會談。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，雙方「比過去任何時間點都更接近」達成協議。

    拜登13日在一次演說中強調：「協議將釋放人質，停止戰鬥，為以色列提供安全，並使我們能夠大幅增加對哈瑪斯所發動戰爭中、遭受苦難的巴勒斯坦人提供人道援助。」

    白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）稍早說，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯本週可能達成加薩停火協議，以國官員13日指出，哈瑪斯預計會在協議第一階段釋放33名人質。

    美國有線電視新聞網（CNN）和彭博（Bloomberg News）報導，以色列高階官員表示，以色列與哈瑪斯似乎即將達成停火協議，以國準備於簽署後立即履行協議。

    以色列官員說道，哈瑪斯預計會在協議第一階段釋放33名人質，以方認為這33人當中的大多數還活著，但其中一些人可能已經身亡。

    官員還提到，協議生效首日起，將展開為期42天停火，並互相釋放以方人質與巴勒斯坦囚犯，協議也包含要在加薩走廊（Gaza Strip）內設立一個緩衝區。但人質全部獲釋之前，以色列國防軍不會完全撤出加薩走廊。

    哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列南部，引發加薩走廊戰爭，這場襲擊造成以方有超過1000人喪命，其中大部分是平民，當時哈瑪斯也擄走200多位人質到加薩走廊。

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