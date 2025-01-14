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    首頁　>　國際

    加薩停火協議有望 以色列：哈瑪斯首階段將放33人質

    2025/01/14 05:21

    〔中央社〕白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）稍早說，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯本週可能達成加薩停火協議，以國官員今天指出，哈瑪斯預計會在協議第一階段釋放33名人質。

    美國有線電視新聞網（CNN）和彭博（Bloomberg News）報導，以色列高階官員表示，以色列與哈瑪斯（Hamas）似乎即將達成停火協議，以國準備於簽署後立即履行協議。

    以色列官員說道，哈瑪斯預計會在協議第一階段釋放33名人質，以方認為這33人當中的大多數還活著，但其中一些人可能已經身亡。

    官員還提到，協議生效首日起，將展開為期42天停火，並互相釋放以方人質與巴勒斯坦囚犯，協議也包含要在加薩走廊（Gaza Strip）內設立一個緩衝區，但人質全部獲釋之前，以色列國防軍不會完全撤出加薩走廊。

    法新社報導，哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列南部，引發加薩走廊戰爭，這場襲擊造成以方有超過1000人殞命，其中大部分是平民，當時哈瑪斯也擄走200多位人質到加薩走廊。

    哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天稍早公布數據顯示，以色列的報復行動已奪走加薩走廊至少4萬6584條人命，死者多半為平民。1140114

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