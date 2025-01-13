宮崎規模6.9地震 日本火速召開「南海海槽大地震」會議結果出爐
「南海海槽大地震」是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致的大型地震，週期大約在100至150年，曾在1944年與1946年發生。（圖擷取自社群平台「X」）
日本九州宮崎縣外海晚間發生規模6.9地震，由於震央位置在「南海海槽」，氣象廳緊急召開評估會議，並先公布「南海海槽大地震臨時資訊【調查中】」的資訊。（圖擷取自社群平台「X」）
首次上稿 22:21
更新時間 23:02（評估未達「南海海槽大地震」標準）
陳定瑜／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕台灣時間今（7）日晚間8時19分，日本九州宮崎縣外海發生規模6.9地震，氣象廳緊急召開「南海海槽大地震」會議。稍早會議已結束，結論為「 調查終了」，意思是未達發布「南海海槽大地震臨時資訊」標準，相關地區居民可維持日常生活。另海嘯警報在當地時間凌晨零時左右也全面解除。
地震震央位於東側海域日向灘，地震深度30公里，最大震度5弱。由於震央地點在去年8月，曾發生規模7.1強震，加上震央位置在「南海海槽」（南海トラフ），日本氣象廳緊急召開評估會議。
綜合日媒報導，宮崎縣東側海域的日向灘，從日本當地時間晚間8點半開始，陸續發生5起地震，其中規模最大的地震規模為6.9。日本氣象廳已針對高知縣和宮崎縣發布海嘯警報」，同時因本次震央地點為南海海槽的範圍，目前氣象廳已緊急召開專家組成「評估研究小組」，評估本次地震與南海海槽地震之間的關係。
根據日本氣象廳發布「南海海槽地震臨時資訊」的流程，如果在南海海槽沿線發生6.8級以上的地震，或是觀測設備觀測到地殼異常變形，會被視為與南海海槽地震有關聯，氣象廳這時就會先啟動「調查」的過程。報導指出，日本氣象廳最早在2019年開始實施這套流程，並於去年8月宮崎縣發生規模7.1地震後首次公佈。
另外，「南海海槽地震臨時資訊」還分成幾種類別，如果是帶有「巨大地震警報」的關鍵字，代表發生規模8或以上的地震，且需針對下一次大地震發出警報，並讓住家容易遭遇海嘯威脅的居民提前一周撤離；若關鍵字是「巨大地震注意」，則是發生規模7以上到8以下地震；「調查結束」則為氣象廳評估地震與南海海槽無關。
日媒指出，「南海海槽大地震」是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致的大型地震，週期大約在100至150年，曾在1944年與1946年發生。自從311東日本大地震發生後，專家學者曾預測日本在2030到2040年間，有70到80％的可能性發生規模上看9.1南海海槽大地震，若真的發生，將對整個西日本帶來不亞於311的國家級災難。
【南海トラフ地震臨時情報（調査中）】（R7.01.13）— 気象庁防災情報 （@JMA_bousai） January 13, 2025
１月１３日２１時１９分頃に発生した地震と南海トラフ地震との関連性についての調査を開始しました。南海トラフ地震で被害が想定される地域の方は、個々の状況に応じて、身の安全を守る行動を取ってください。https://t.co/sGaXasL5qT
????緊急地震速報????— 妖精トロール????カバじゃない （@amse070707） January 13, 2025
先ほど起きた日向灘の地震は、訂正が入りM6.9との情報があります。もしその通りであれば、去年8月に発表された「南海トラフ地震臨時情報」が発表さることとなります。津波予報も出ています。
同規模の地震が続く可能性がありますので警戒してください。 pic.twitter.com/H7bS2SMI5l