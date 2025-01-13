宮崎規模6.9地震 日本火速召開「南海海槽大地震」會議結果出爐

2025/01/13 23:02

「南海海槽大地震」是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致的大型地震，週期大約在100至150年，曾在1944年與1946年發生。（圖擷取自社群平台「X」）

日本九州宮崎縣外海晚間發生規模6.9地震，由於震央位置在「南海海槽」，氣象廳緊急召開評估會議，並先公布「南海海槽大地震臨時資訊【調查中】」的資訊。（圖擷取自社群平台「X」）

首次上稿 22:21

更新時間 23:02（評估未達「南海海槽大地震」標準）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣時間今（7）日晚間8時19分，日本九州宮崎縣外海發生規模6.9地震，氣象廳緊急召開「南海海槽大地震」會議。稍早會議已結束，結論為「 調查終了」，意思是未達發布「南海海槽大地震臨時資訊」標準，相關地區居民可維持日常生活。另海嘯警報在當地時間凌晨零時左右也全面解除。

地震震央位於東側海域日向灘，地震深度30公里，最大震度5弱。由於震央地點在去年8月，曾發生規模7.1強震，加上震央位置在「南海海槽」（南海トラフ），日本氣象廳緊急召開評估會議。

綜合日媒報導，宮崎縣東側海域的日向灘，從日本當地時間晚間8點半開始，陸續發生5起地震，其中規模最大的地震規模為6.9。日本氣象廳已針對高知縣和宮崎縣發布海嘯警報」，同時因本次震央地點為南海海槽的範圍，目前氣象廳已緊急召開專家組成「評估研究小組」，評估本次地震與南海海槽地震之間的關係。

根據日本氣象廳發布「南海海槽地震臨時資訊」的流程，如果在南海海槽沿線發生6.8級以上的地震，或是觀測設備觀測到地殼異常變形，會被視為與南海海槽地震有關聯，氣象廳這時就會先啟動「調查」的過程。報導指出，日本氣象廳最早在2019年開始實施這套流程，並於去年8月宮崎縣發生規模7.1地震後首次公佈。

另外，「南海海槽地震臨時資訊」還分成幾種類別，如果是帶有「巨大地震警報」的關鍵字，代表發生規模8或以上的地震，且需針對下一次大地震發出警報，並讓住家容易遭遇海嘯威脅的居民提前一周撤離；若關鍵字是「巨大地震注意」，則是發生規模7以上到8以下地震；「調查結束」則為氣象廳評估地震與南海海槽無關。

日媒指出，「南海海槽大地震」是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致的大型地震，週期大約在100至150年，曾在1944年與1946年發生。自從311東日本大地震發生後，專家學者曾預測日本在2030到2040年間，有70到80％的可能性發生規模上看9.1南海海槽大地震，若真的發生，將對整個西日本帶來不亞於311的國家級災難。

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