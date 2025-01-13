直指中國！ 印度打通喜馬拉雅戰略隧道 中印角力白熱化

印度總理莫迪（左2）13日在印控-喀什米爾地區為「索納馬格」（Sonmarg）隧道剪綵，這條戰略隧道將改善通往與中國和巴基斯坦接壤的邊境地區的全天候通行。（法新社）

2025/01/13 19:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度總理莫迪（Narendra Modi）13日親赴印控喀什米爾（Kashmir）的索納馬格（Sonamarg）鎮，主持一條戰略隧道的啟用典禮。這項耗資 9.32億美元（約新台幣308億元）的浩大工程，打通了通往中印爭議邊境的戰略要道，將大幅提升印度在該地區的軍事部署及全年通行能力。

這座名為「Z-Morh」或「索納馬格」（Sonmarg）的隧道全長6.5公里，穿越了分隔喀什米爾山谷與拉達克（Ladakh）的佐吉拉（Zojila）山隘。該隘口地勢險峻，每年因大雪而封閉長達6個月，導致索納馬格與拉達克地區的交通完全中斷。隨著Z-Morh隧道的啟用，長達半年之久、因大雪中斷的交通將成為歷史，索納馬格鎮首次實現全年對外通行，也打通了印度軍隊前往中印邊境爭議地區的快速通道。

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莫迪在啟用典禮後的公開集會上表示，這項工程將大幅提升道路連結，並促進區域經濟及旅遊業發展。包含內閣部長及喀什米爾首席部長阿卜杜拉（Omar Abdullah）在內等數百人參與了這場集會。

雙隧道工程除Z-Morh隧道外，另一條長14公里的佐吉拉隧道也在興建中，將直接繞過險峻的佐吉拉山口，預計2026年完工。屆時，兩條隧道將與新建的橋樑及高山公路形成完整的交通網絡。這項浩大的工程還包括一條耗資39億美元（約合新台幣1259億元）的鐵路線，其中包括建造全世界最高的鐵路橋——奇納布鐵路大橋（Chenab Rail Bridge）。

由於啟用典禮位於印、中、巴三國邊界交會的敏感地帶，印度當局部署大批警力與軍隊，設置多個檢查站，並出動無人機進行監控，軍方同時也在制高點部署狙擊手，以確保總理此行的安全。

《美聯社》報導，專家指出，這項隧道工程對印度軍方意義重大，除了能讓部隊全年無阻地進出喀什米爾山谷和拉達克地區，還將大幅提升印軍在拉達克的作戰能力。在與中國爆發衝突時，迅速將部隊和重型裝備部署到拉達克地區，提升印軍的應變速度和作戰能力，對中國構成更大的威懾。

喀什米爾地區自1947年起即為印度與巴基斯坦主權爭端的中心，印控區內反抗勢力活躍。此外，中印邊界爭議不斷，印度近年加強邊境基建，遭中國指責為升高區域緊張。

印度總理莫迪（左二）與官員在索納馬格（Sonamarg）隧道啟用儀式上合影。（法新社）

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