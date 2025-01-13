菲首都150萬人集會 籲優先國事而非罷免副總統

菲律賓宗教團體「基督堂教會」（INC）今天在馬尼拉灣畔舉行「和平集會」，呼籲政治人物優先處理更重要的國事，而非專注於罷免副總統薩拉．杜特蒂。（歐新社）

2025/01/13 19:57

〔中央社〕菲律賓宗教團體「基督堂教會」（INC）今天在馬尼拉灣畔舉行「和平集會」，呼籲政治人物優先處理更重要的國事，而非專注於罷免副總統薩拉．杜特蒂，警方估計有150萬人參加。

昨天傍便開始有INC信徒從呂宋島各地湧入馬尼拉灣畔的季里諾檢閱台（Quirino Grand Stand）廣場，截至今天下午，人潮已擴散到週邊的黎薩公園（Rizal Park）。

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集會者身穿白衣，手持寫有「國家優先、而非私利」、「團結為國」等標語，呼籲政治人物停止內鬥，勿再推進罷免薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的程序，齊心專注於國家發展，改善人民生活。

現年45歲的裘邦尼（Jobani）向中央社表示，大家忍著高溫聚集在這裡，只希望告訴政府民眾希望國家團結與平和，優先處理更重大的問題。

遠自外省前來的左安（Joan）說，他支持總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的說法，不要推動罷免薩拉，因為一旦進入國會議程，其他重大事務將會被擱置。

小馬可仕與薩拉去年決裂，9月時眾議院開始調查薩拉的辦公室經費流向，被薩拉斥為「政治迫害」。

薩拉去年11月聲稱有人欲對她不利，且已找好殺手，一旦自己遇剌，就會有人去追殺小馬可仕等3人作為報復，這使得兩家族的衝突進一步白熱化。此後，接連有3個民間團體向眾議院遞狀彈劾薩拉，罪名聚焦於不當使用機密費。

小馬可仕則表態不支持彈劾薩拉，認為這只是浪費時間，並不能改善人民的生活，說法獲基督堂教會贊同。

基督堂教會教會發言人札巴拉（Edwil Zabala）說，如果國家持續陷於內鬥，許多更重要的問題將無法解決，民眾希望政治人物能聽進小馬可仕的話。

菲律賓將於今年5月舉行期中選舉，選出參議院24席中的12席、眾議院全部300餘席、地方政府首長及地方議會成員，以及南部莫洛國自治區（Bangsamoro Autonomous Region）議會成員。

觀察人士說，今天這場集會將使政治人物對於是否支持彈劾薩拉，做更謹慎的考慮。

基督堂教會號稱在全菲律賓有280萬至300萬名信徒，坊間印象是他們多會聽從教會高層的建議投票。

根據菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）去年12月針對2160名成年人進行的調查，有41%的受訪者支持彈劾薩拉、35%反對、19%未能決定，另有5%對事件不清楚。

菲律賓眾議院將於2月7日休會，準備期中選舉事宜。支持彈劾者擔心，若走正常程序，包括委員會聽證及大會表決等，恐怕來不及把彈劾案送進參議院繼續審理，因此正尋求1/3的眾議員背書，直接把彈劾案保送參議院。

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂。（彭博）

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