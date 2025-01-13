川普目標百日內促俄烏停火 擬施壓烏克蘭降徵兵年齡、延北約時程

2024年9月27日，時任總統參選人川普在紐約川普大樓與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（路透）

2025/01/13 18:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普團隊正積極籌劃俄烏戰爭的停火方案。據川普的烏克蘭和平特使凱洛格（Keith Kellogg）透露，川普目標是在上任百日內促成停火協議。同時據外媒報導，川普團隊計劃向烏克蘭施壓，要求將徵兵年齡降至18歲，並延後烏克蘭加入北約的時程至少20年，以換取西方軍援及維和部隊進駐。這些策略凸顯出新政府在俄烏問題上的複雜布局。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）13日強調，俄國總統普廷多次表達願與包含美國在內的所有國家接觸以終結衝突，而確保俄烏雙方的安全保障，將是未來任何潛在協議中不可或缺的一部分。

請繼續往下閱讀...

凱洛格8日接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示，川普希望於明年1月20日就職後百日內結束俄烏戰爭，並視之為其個人及專業目標。他強調，這場戰爭需要迅速結束，川普有能力實現。然而，川普本人則在7日的記者會中表示，他不會在就職前展開任何和平談判。

凱洛格讚揚川普願意與普廷直接會面，並批評現任總統拜登未能與普廷合作是「重大錯誤」。他表示，川普將推動一個讓普廷與烏克蘭總統澤倫斯基皆能接受的解決方案。他強調：「這不是對俄羅斯的讓步，而是拯救烏克蘭並維護其主權，確保協議的公平公正。」

川普9日透露，正安排與普廷會面，但未透露具體時間。此前，他曾指責俄羅斯全面入侵的責任在於拜登政府支持烏克蘭加入北約的立場，此番言論引發爭議。

此外，川普的國安顧問人選瓦爾茲（Mike Waltz）12日接受美國廣播公司（ABC）訪問時則透露，川普計畫向烏克蘭施壓，要求將徵兵年齡降至18歲以充實兵力。他強調，烏克蘭若希望全球全力支持，也需展現全力以赴的態度。瓦爾茲並稱，川普與普廷的通話已在籌備中，預計數週內進行。

然而，降低徵兵年齡恐在烏克蘭國內引發反彈。烏克蘭去年甫將徵兵年齡從27歲下修至25歲，現今士兵平均年齡為43歲，再降年齡將衝擊年輕世代，政治上窒礙難行。儘管美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）去年底提議，若烏克蘭降低徵兵年齡，美方將協助訓練並武裝更多士兵，但澤倫斯基強調，烏克蘭需要的是更多實質軍援，而非「以年輕士兵性命彌補裝備不足」。

此外，《華爾街日報》報導，川普團隊考慮延後烏克蘭加入北約至少20年，以換取歐美軍援及維和部隊進駐，以監督可能的停火協議。

上週，澤倫斯基在德國與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）等人出席的會議中再次呼籲盟友不要中途放棄，須持續支持烏克蘭抗俄。另一方面，拜登政府在卸任前宣布追加5億美元（約新台幣165.4億元）軍援，並對俄羅斯石油貿易祭出史上最嚴厲的制裁措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法