中國藝術家創作川普「坐姿佛像」爆紅 亞馬遜也買得到仿冒品

中國藝術家洪金世（左）和他創作的「西天懂佛川普」。（法新社）

2025/01/13 17:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國新總統川普向來以其大膽言行著稱，但在中國一間工匠工作坊裡，這位爭議人物卻以沉思的佛陀坐姿化身為陶瓷像，展現出截然不同的寧靜面貌。這些由中國藝術家洪金世創作的陶瓷像，仿冒品甚至出現在美國的亞馬遜（Amazon），近期再度於網路上引發熱烈討論。

《法新社》報導，這些充滿禪意的陶瓷像，自2021年在電商平台淘寶上首次亮相後便迅速爆紅，並登上全國媒體版面。如今隨著川普即將再次入主白宮，這些陶瓷像又再度成為熱門商品。洪金世表示，依據尺寸不同，這些作品的售價落在999到2萬人民幣之間（約新台幣4500元至9萬元）。

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洪金世將這系列作品命名為「西天懂佛川普」，巧妙結合中國網友對川普的戲稱「懂王」與其佛像造型。洪金世透露，他在川普勝選後明顯感受到人們對這些雕像的興趣激增。他表示最初創作純屬玩笑，並說：「政治人物通常都很無趣，而川普是個經常發表奇特言論的網路紅人。」

洪金世估計，過去幾年他已經賣出了數百件這樣的陶瓷作品。他認為，這些作品之所以能讓顧客會心一笑，是因為川普的「個性和雕像的形態形成了兩個極端反差」。每件陶瓷像的包裝上都印有一句中文標語「讓你的公司再次偉大」，巧妙地呼應了川普知名的競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。

更有趣的是，這些陶瓷像的仿冒品甚至出現在美國的亞馬遜和中國的拼多多旗下的Temu等電商平台上，售價高達45美元（約新台幣1489元）。

最近，洪金世開始著手設計另一位同樣帶有諷刺意味的美國名人：川普的支持者馬斯克（Elon Musk）。他預計馬斯克將在川普政府中扮演重要角色。這座雕像將這位備受爭議的億萬富翁塑造成漫威（Marvel）超級英雄鋼鐵人（Iron Man）的風格，身穿閃閃發光的金屬盔甲。不過，在洪金世的版本中，馬斯克的胯部伸出了一枚巨大的火箭，象徵著這位太空探索科技公司（Space X）執行長對於太空的雄心壯志。

針對川普對中國的政策，洪金世不願評論，僅表示這是一個敏感議題。外界普遍預期，在川普1月20日就職後，美中關係可能進一步緊張。川普在競選期間對中方態度強硬，還揚言提高關稅。儘管洪金世的「佛系川普」像再度引發關注，但他表示已不再於中國電商平台販售，因為商品已被下架，原因可能是被認為對佛教徒不敬。

不過，各方訂單仍持續湧入。洪金世說：「現在他又當選了，這款雕塑又再次爆紅。」他認為，這或許是因為「川普是一個有很多故事的人」。

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