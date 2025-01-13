南韓政爭加深年輕世代間鴻溝 尹錫悅支持者組「白骨團」揚言內戰

一名支持遭彈劾的南韓總統尹錫悅示威者，1月5日在首爾尹錫悅住所附近的集會中，高舉「阻止竊選」（Stop the steal）標語。（法新社）

2025/01/13 16:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統尹錫悅上月宣布戒嚴失當，並於官邸拒捕，引發社會動盪，在首爾光化門的抗議人潮中，年輕世代對此事件的立場分歧日益鮮明，南韓年輕人的意識形態鴻溝浮上檯面。

《法新社》報導，在接近零度的寒冬街頭，支持與反對尹錫悅的陣營涇渭分明。反對陣營主要由包括韓流迷、電玩玩家、女權團體與LGBTQ+權益倡議者。21歲的學生宋旻智（Song Min-ji，音譯）表示，作為性少數群體支持者，她與許多抗議者一樣，都是為了打造更平等的社會而站出來；29歲的申智英（Sin Ji-young，音譯）則說，尹錫悅的戒嚴令更加凸顯了南韓原有的性別對立，「即使同樣是20多歲的年輕人，男性往往無法理解性別歧視的存在。」

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支持尹錫悅的年輕男性包括福音派基督徒和美國候任總統川普的支持者。一個青年組織引用1980年代鎮壓民主運動的惡名部隊「白骨團」（Baekgoldan）命名，該組織領袖金正鉉（Kim Jung-hyun，音譯）警告，若相關單位執意逮捕總統，可能引發「內戰般的局面」。支持者也大量揮舞韓美國旗，標語更模仿川普口號，如「讓韓國再次偉大」和「停止偷竊選舉」。

這場政治對立可追溯至2022年總統大選。尹錫悅競選時否認制度性性別歧視存在，並承諾廢除性別平等部，成功爭取年輕男性選票。出口民調顯示，他在20多歲男性選民中獲得約58%支持，而對手李在明則獲得同比例年輕女性支持。

慶尚國立大學社會學教授權秀鉉（Kwon Soo-hyun，音譯）指出，尹錫悅利用年輕男性支持延續政治生命，同時將經濟不穩定歸咎於「受女性主義影響的女性」和移民。20歲的學生盧敏英（Roh Min-young，音譯）對此感到憤怒：「這讓人感覺跌落谷底，同為社會成員，觀點卻如此迥異。」

25歲的楊宜彬（Yang Yi-bin，音譯）手持反對標語無奈表示：「和朋友談論政治時，無論如何說明真相，他們都不願意聽，最後只能漸行漸遠。」在當前政治危機催化下，南韓年輕世代間的鴻溝正日益加深。

一名年輕人戴著印有南韓和美國國旗圖樣的口罩，聲援遭彈劾的總統尹錫悅。（法新社）

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