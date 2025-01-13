首相工作太忙 老菸槍石破茂自稱菸量減少到「一天幾根」

日本首相石破茂表示，由於工作忙碌，現在一天僅能抽上幾根菸。（法新社）

2025/01/13 15:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本首相石破茂的酒量和菸癮皆廣為人知，但在接任首相後公務繁忙，最近坦言菸量減少到「一天幾根」，甚至暗示有意戒菸。

日本《共同社》13日報導，石破茂是個酒量驚人的老菸槍，還是自民黨「菸草議員聯盟」的一員。他曾向周遭人士表示，「若是被要求在戒菸和戒酒之間做選擇，無疑會選戒酒」。在就任首相前，石破茂經常利用工作空檔前往議員會館的吸菸區，甚至還出現過「有專屬座椅」的傳聞。

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以往在工作時，石破茂就經常一邊顧及周圍、一邊滿足自己吸菸的習慣，但在就任首相後情況發生轉變，鑑於官邸爭分奪秒的繁忙日程，石破茂自稱菸量減少到「一天幾根」，現在必須絞盡腦汁才能確保在工作期間擁有「吸菸休息時間」，甚至暗示有意戒菸。

隨著日本「健康增進法」修訂法案及防止被動吸菸的措施付諸實施，吸菸者近年來面臨愈來愈大的社會壓力。由於首相官邸建築內禁菸，據稱石破茂工作間隙會「用吃糖來讓嘴別閒著」。

對於戒菸與否，石破茂在去年12月的參院預算委員會會議上坦言還需要一點時間，也稱「家裡不允許有那樣的事」，因為太太佳子不吸菸。雖然石破茂在不經意間開始嘗試戒菸，但身邊人士認為，習慣並非那麼容易就能改變，要完全戒煙，前路似乎依舊艱險。

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