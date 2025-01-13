新都市傳說？ 日本JR駕駛頻傳到站前身體不適 「中電病」謠言四起

近年東京都興起一個名為「中電病」的全新都市傳說，內容聲稱JR東日本「中央‧總武線各站停車」列車的駕駛員，經常在到站前出現身體不適，進而導致影響列車運行。示意圖。（資料照，歐新社）

2025/01/13 16:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本流傳著許多帶有神秘色彩的「都市傳說」，時常引起民眾熱議。近年東京都興起一個名為「中電病」的全新都市傳說，內容聲稱JR東日本「中央‧總武線各站停車」列車的駕駛員，經常在到站前出現身體不適，進而導致影響列車運行，甚至JR東日本請神職人員到場祈福，也無法解決。

綜合日媒報導，從2022年到2024年11月，JR東日本總計發生43起，因駕駛「中央‧總武線各站停車」列車的駕駛員突然身體不適，最終被迫中斷工作、影響列車運行的事件發生。由於這些駕駛員大多隸屬原名為「中野電車區」的「中野南乘務單位」，令不少人擔憂他們的工作場所是否有異常，而出現了「中電病」這種說法。

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報導指出，負責「中央‧總武線各站停車」的中野南乘務單位，擁有超過百年的歷史，是JR東日本的核心單位，路線則從千葉出發，經過幕張、秋葉原等站，最終到達三鷹。然而，負責駕駛這條的乘務員，從2022年起陸續發生，即便出發前被確認無健康問題，卻在到站前「睡意突然襲來」等身體不適症狀，導致運行列車被迫中斷。

儘管這類情況在其他路線上並不常見，但「中電」駕駛員太過頻繁發生這種不明異狀，引起JR東日本關注，並做出許多改善措施。報導指出，JR東日本先是派人檢測「中電」現場飲用水的水質與分析空氣成分，但均無異常；之後JR東日本還改善「中電」值班室和更衣室的設施、更換床鋪與置物櫃，以及重新裝修了牆面。

不僅如此，JR東日本甚至在2024年8月，主動邀請神職人員到場舉行安全祈福儀式，希望能改善工作環境的磁場，但類似事件卻仍在繼續發生。對此，JR東日本選擇成立一個專門的應變團隊，由醫師等專業人士組成，持續追蹤並調查可能導致「中電」駕駛員突然身體不適的實際原因，希望早日解決這個狀況。

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