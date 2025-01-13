川普惡搞影片嘲諷賀錦麗 與歐巴馬「對話」內容曝光

川普「惡搞還原」與歐巴馬對話。（圖翻攝自Truth Social）

2025/01/13 15:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普12日晚間在其自創社群平台「Truth Social」發布了一段經過後製的惡搞影片，內容為其與前總統歐巴馬在美國第39任總統卡特的葬禮上看似友好的交談，影片中卻充斥著對現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）的嘲諷，引起各界譁然。

上週四在華盛頓國家大教堂舉行的卡特總統追思儀式上，川普與歐巴馬的一段看似相談甚歡的影片在網路上引發熱議，外界紛紛猜測這兩位前後任總統究竟談了些什麼。川普隨後發布的這段惡搞影片為這段對話填上了「腦補」的內容。

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在配音中「歐巴馬」坐下後對川普說：「我就知道你會贏」，而「川普」則回應：「噢真的嗎？拜託，誰都能打敗她」；歐巴馬的假音訊還說他已盡力幫助賀錦麗，但她「實在太糟糕了」。

這段被川普分享的惡搞影片中，還可以看到賀錦麗與其夫婿，即「第二先生」任德龍（Doug Emhoff）一同走進葬禮會場，並坐在歐巴馬和川普前方的畫面，此時，兩位前、現任總統的假音訊仍在背後持續嘲諷著她。

除了針對賀錦麗，這段影片也將矛頭指向了2016年與川普競選總統、最後落敗的希拉蕊（Hillary Clinton）。「你知道我發現了什麼？希拉蕊還是非常恨我，」配音中的「川普」說道，而「歐巴馬」則露出了笑容：「她永遠不會原諒我。」

接著，畫面切換到同樣出席了卡特總統葬禮、與其夫婿即前總統柯林頓（Bill Clinton）一同出席的希拉蕊，她看起來一臉陰沉。

針對這段引起廣泛討論的真實影片，川普在上週四做出回應，表示自己在事後才發現這段對話「看起來多麼地友好」。川普說：「天啊，他們看起來就像是兩個彼此喜歡的人，而我們很可能也是如此。」

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