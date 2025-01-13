洛杉磯野火恐成美國史上災損最大火災！初估損失5兆元

美國氣象、保險機構估計，加州洛杉磯野火恐成為全美史上災損最大的火災。（美聯社）

2025/01/13 14:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國各大氣象、保險機構估計，加州洛杉磯此次野火恐成為全美史上災損最大的火災，AccuWeather初估經濟損失在1350億美元至1500億美元（約新台幣4.47兆至5兆元）之間。

據《美聯社》報導，在此之前，加州布特郡（Butte County）2018年的坎普大火（Camp Fire），被保險業者怡安集團（Aon PLC）列為美國史上損失最嚴重火災，共造成85人罹難、1.1萬棟房屋焚毀，算上通膨後差不多損失125億美元（約新台幣4140億元）。

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不過，如今的洛杉磯野火初估災損已遠遠超過，而且火勢還在延燒當中，這代表損失將會繼續增加。AccuWeather所做出的1500億美元評估，是考量了各種變數，包括不動產燒毀、醫療費用、供應鏈中斷等情況。

怡安集團雖未對洛杉磯野火預估災損，但也同意這可能會成為美國史上損失最慘重的火災；金融信用評等公司穆迪（Moody’s）同樣沒給出數字，但已於10日直指洛杉磯大火將成為全美歷來災損最大野火。

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