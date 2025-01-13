巴西人口第二大州驚傳山崩至少10死 當局宣布進入公共災難狀態

巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）遭受暴雨侵襲引發山崩，目前已知10人不幸罹難。（法新社）

2025/01/13 15:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於巴西東南部的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）是第二人口大州，近日遭受暴雨侵襲，引發嚴重洪水及山崩，造成至少10人罹難、數百人流離失所，當局已宣布進入公共災難狀態。

綜合外媒報導，米納斯吉拉斯州11日晚間降下大雨，每小時雨量高達80毫米，導致各地接連傳出洪水及山崩災情，其中位於該州東部的伊帕廷加市（Ipatinga）受災最為慘重，至少9人死亡、1人失蹤。

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距離伊帕廷加市約1小時車程的聖安娜-杜帕拉伊索市（Santana do Paraíso）也發生土石流，消防人員在災區發現1具遺體。災害已造成米納斯吉拉斯州至少10人死亡，仍有失蹤者下落不明，當地居民被迫撤離家園，災民數量持續攀升。

米納斯吉拉斯州緊急宣布進入公共災難狀態，為期180天，允許採取緊急措施協助災民，並減輕災難帶來的損失。目前，消防與救援人員正全力搜尋失蹤者，並協助受災民眾撤離至臨時庇護所。

米納斯吉拉斯州消防員展開搜救工作。（法新社）

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