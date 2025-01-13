為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    洛杉磯野火肆虐 知名房地產經紀人爆料︰惡房東租金漲77％

    美國加州洛杉磯爆發大規模野火，奪走至少24條人命，燒毀逾1.2萬棟建築，導致許多居民失去家園。（法新社）

    美國加州洛杉磯爆發大規模野火，奪走至少24條人命，燒毀逾1.2萬棟建築，導致許多居民失去家園。（法新社）

    2025/01/13 14:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯爆發大規模野火，奪走至少24條人命，燒毀逾1.2萬棟建築，導致許多居民失去家園，又傳出面臨天價租金與旅宿費用的慘況。知名房地產經紀人爆料，部分洛杉磯的當地房東竟趁著野火侵襲期間「坐地起價」，違法將租金提高近77%，試圖發災難財的無恥行徑也被不少人痛斥。

    綜合外媒報導，美國房地產經紀人歐本海（Jason Oppenheim），專門在洛杉磯出售高級住宅，曾在2019年參加Netflix實境節目《日落豪宅》（Selling Sunset）聞名。近期受到洛杉磯野火影響，歐本海決定改向災民提供免費服務，希望能協助失去家園的民眾找到適合的住所，未料竟因此發現當地房東的違法行為。

    歐本海向《BBC》透露，目前他手中有一棟代為出租的房子，有因火災失去家園的民眾找到他，並希望他能與房東進行協調後承租，房東最初提出的租金是每月1.3萬美元（約新台幣43萬元），「我的客戶提議每月2萬美元，並且他會預付6個月租金，結果房東就說，『我要2.3萬美元（約新台幣76萬元）。』」

    歐本海指出，在野火仍在肆虐期間，這名房東不僅不體諒他人，甚至還選擇一口氣把租金上漲將近77%，為此令他忍不住痛批，這名房東是在公然蔑視加州的《反哄抬物價法》（Anti-price-gouging law），「現在可不是趁機占人便宜的時機。」

    加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）11日也表示，注意到部分洛杉磯房東正在非法提高租金，「你不能這麼做。這是一種犯罪，可以判處最高1年監禁與罰款。這是加州法律，旨在保護那些因為悲劇受苦的人們。」

    美國房地產經紀人歐本海（Jason Oppenheim），專門在洛杉磯出售高級住宅，曾在2019年參加Netflix實境節目《日落豪宅》（Selling Sunset）聞名。（資料照，歐新社）

    美國房地產經紀人歐本海（Jason Oppenheim），專門在洛杉磯出售高級住宅，曾在2019年參加Netflix實境節目《日落豪宅》（Selling Sunset）聞名。（資料照，歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播