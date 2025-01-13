洛杉磯野火肆虐 知名房地產經紀人爆料︰惡房東租金漲77％
美國加州洛杉磯爆發大規模野火，奪走至少24條人命，燒毀逾1.2萬棟建築，導致許多居民失去家園。（法新社）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯爆發大規模野火，奪走至少24條人命，燒毀逾1.2萬棟建築，導致許多居民失去家園，又傳出面臨天價租金與旅宿費用的慘況。知名房地產經紀人爆料，部分洛杉磯的當地房東竟趁著野火侵襲期間「坐地起價」，違法將租金提高近77%，試圖發災難財的無恥行徑也被不少人痛斥。
綜合外媒報導，美國房地產經紀人歐本海（Jason Oppenheim），專門在洛杉磯出售高級住宅，曾在2019年參加Netflix實境節目《日落豪宅》（Selling Sunset）聞名。近期受到洛杉磯野火影響，歐本海決定改向災民提供免費服務，希望能協助失去家園的民眾找到適合的住所，未料竟因此發現當地房東的違法行為。
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歐本海向《BBC》透露，目前他手中有一棟代為出租的房子，有因火災失去家園的民眾找到他，並希望他能與房東進行協調後承租，房東最初提出的租金是每月1.3萬美元（約新台幣43萬元），「我的客戶提議每月2萬美元，並且他會預付6個月租金，結果房東就說，『我要2.3萬美元（約新台幣76萬元）。』」
歐本海指出，在野火仍在肆虐期間，這名房東不僅不體諒他人，甚至還選擇一口氣把租金上漲將近77%，為此令他忍不住痛批，這名房東是在公然蔑視加州的《反哄抬物價法》（Anti-price-gouging law），「現在可不是趁機占人便宜的時機。」
加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）11日也表示，注意到部分洛杉磯房東正在非法提高租金，「你不能這麼做。這是一種犯罪，可以判處最高1年監禁與罰款。這是加州法律，旨在保護那些因為悲劇受苦的人們。」
"There are price-gouging laws in California that are just being ignored right now"— BBC Politics （@BBCPolitics） January 12, 2025
Selling Sunset real estate agent Jason Oppenheim says he is seeing companies "take advantage" of people left without homes following LA wildfires #BBCLauraK https://t.co/YgnXu7F8RI pic.twitter.com/6iDxIzbF0z
美國房地產經紀人歐本海（Jason Oppenheim），專門在洛杉磯出售高級住宅，曾在2019年參加Netflix實境節目《日落豪宅》（Selling Sunset）聞名。（資料照，歐新社）