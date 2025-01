洛杉磯野火肆虐 知名房地產經紀人爆料︰惡房東租金漲77％

2025/01/13 14:15

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州洛杉磯爆發大規模野火,奪走至少24條人命,燒毀逾1.2萬棟建築,導致許多居民失去家園,又傳出面臨天價租金與旅宿費用的慘況。知名房地產經紀人爆料,部分洛杉磯的當地房東竟趁著野火侵襲期間「坐地起價」,違法將租金提高近77%,試圖發災難財的無恥行徑也被不少人痛斥。

綜合外媒報導,美國房地產經紀人歐本海(Jason Oppenheim),專門在洛杉磯出售高級住宅,曾在2019年參加Netflix實境節目《日落豪宅》(Selling Sunset)聞名。近期受到洛杉磯野火影響,歐本海決定改向災民提供免費服務,希望能協助失去家園的民眾找到適合的住所,未料竟因此發現當地房東的違法行為。

請繼續往下閱讀...

歐本海向《BBC》透露,目前他手中有一棟代為出租的房子,有因火災失去家園的民眾找到他,並希望他能與房東進行協調後承租,房東最初提出的租金是每月1.3萬美元(約新台幣43萬元),「我的客戶提議每月2萬美元,並且他會預付6個月租金,結果房東就說,『我要2.3萬美元(約新台幣76萬元)。』」

歐本海指出,在野火仍在肆虐期間,這名房東不僅不體諒他人,甚至還選擇一口氣把租金上漲將近77%,為此令他忍不住痛批,這名房東是在公然蔑視加州的《反哄抬物價法》(Anti-price-gouging law),「現在可不是趁機占人便宜的時機。」

加州總檢察長邦塔(Rob Bonta)11日也表示,注意到部分洛杉磯房東正在非法提高租金,「你不能這麼做。這是一種犯罪,可以判處最高1年監禁與罰款。這是加州法律,旨在保護那些因為悲劇受苦的人們。」

"There are price-gouging laws in California that are just being ignored right now"



Selling Sunset real estate agent Jason Oppenheim says he is seeing companies "take advantage" of people left without homes following LA wildfires #BBCLauraK https://t.co/YgnXu7F8RI pic.twitter.com/6iDxIzbF0z