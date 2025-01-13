為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    洛杉磯野火消防飛機遭無人機撞上 FBI公布損壞情況

    美國加州洛杉磯野火消防飛機遭無人機撞上，FBI公布損壞情況。（圖擷自@AielloTV「X」帳號）

    美國加州洛杉磯野火消防飛機遭無人機撞上，FBI公布損壞情況。（圖擷自@AielloTV「X」帳號）

    2025/01/13 13:29

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯野火持續肆虐，1架加拿大製的CL-415消防飛機在協助搶救時，竟遭無人機撞上機翼，不得不停飛整修，聯邦調查局（FBI）已介入調查並公布損壞情況。

    《CNN》報導，這款飛機又被稱為Super Scooper，可以汲取1500加侖（約5678公升）的海水救火，但在豪宅區太平洋斷崖（Pacific Palisades）野火上空遭無人機撞擊。

    FBI表示，消防飛機機翼上被撞出3X6英寸（1英寸約2.5公分）的破洞，將損壞程度、無人機殘骸照片公布出來後，希望民眾能協助舉報找出無人機操控者。

    FBI洛杉磯辦事處負責人戴維斯（Akil Davis）指出，消防飛機可能是控制野火的最有效工具之一，如今被無人機害得停飛，無疑會讓火勢蔓延開來，造成生命、財產損失，當局將追捕所有在野火地區操縱無人機的違法分子。

    消防飛機機翼上的破洞位置。（圖擷自@AielloTV「X」帳號）

    消防飛機機翼上的破洞位置。（圖擷自@AielloTV「X」帳號）

    肇事無人機殘骸。（圖擷自@AielloTV「X」帳號）

    肇事無人機殘骸。（圖擷自@AielloTV「X」帳號）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播