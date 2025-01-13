洛杉磯野火消防飛機遭無人機撞上 FBI公布損壞情況

美國加州洛杉磯野火消防飛機遭無人機撞上，FBI公布損壞情況。（圖擷自@AielloTV「X」帳號）

2025/01/13 13:29

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯野火持續肆虐，1架加拿大製的CL-415消防飛機在協助搶救時，竟遭無人機撞上機翼，不得不停飛整修，聯邦調查局（FBI）已介入調查並公布損壞情況。

據《CNN》報導，這款飛機又被稱為Super Scooper，可以汲取1500加侖（約5678公升）的海水救火，但在豪宅區太平洋斷崖（Pacific Palisades）野火上空遭無人機撞擊。

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FBI表示，消防飛機機翼上被撞出3X6英寸（1英寸約2.5公分）的破洞，將損壞程度、無人機殘骸照片公布出來後，希望民眾能協助舉報找出無人機操控者。

FBI洛杉磯辦事處負責人戴維斯（Akil Davis）指出，消防飛機可能是控制野火的最有效工具之一，如今被無人機害得停飛，無疑會讓火勢蔓延開來，造成生命、財產損失，當局將追捕所有在野火地區操縱無人機的違法分子。

消防飛機機翼上的破洞位置。（圖擷自@AielloTV「X」帳號）

肇事無人機殘骸。（圖擷自@AielloTV「X」帳號）

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