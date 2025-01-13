富豪自救！洛杉磯野火燒出貧富差距 時薪6.6萬聘私人消防隊保命

美國加州野火燒向豪宅區，當地公共消防隊疲於奔命，不少豪宅恐遭祝融，有富豪願支付天價聘私人消防隊，卻以外先點燃其他市民怒火；圖為公部門消防人員。（歐新社）

2025/01/13 12:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國加州野火持續延燒洛杉磯豪宅區，根據《紐約郵報》（New York Post）12日報導，由於公部門消防量能不堪負荷，迫使許多富豪砸下重金，甚至拿得出每小時2000美元（約合新台幣6.6萬元）的高價，僱用私人消防隊保護家園。

美國的民間消防公司經常與州政府和地方政府簽約，協助撲滅野火。但近年來，加州的消防公司開始提供「隨叫隨到」服務，隨時準備好帶著自備水源、消防車、水帶、滅火化學藥劑和其他工業級設備前往救災。然而，根據報導，這些「受僱英雄」的價格不菲，有些公司每小時收費高達2000美元。

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消防業者「Covered 6」的老闆鄧恩（Chris Dunn）直言，由於好萊塢名流爭相尋求他的客製化服務，電話一直「響個不停」。《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）記者觀察到，有棟豪宅安裝了持續噴灑屋頂的灑水系統，並有專人在旁通宵待命，以因應任何突發火勢。

而據《洛杉磯時報》報導，其他公司會噴灑具有阻燃劑的藥劑於周遭植被，或將樹木和灌木叢包裹在厚厚的防火材料中。但隨著這些消防公司大發利市，僱用他們的富豪們也遭到一般市民抨擊，因為目前當地已有超過10萬居民被迫逃離家園，只能將房屋交給已遠遠超載的公共消防部門來保護。

「有人能幫忙聯繫到私人消防隊來保護我們在太平洋帕利塞德的家嗎？情況緊急。附近鄰居的房子都著火了。願意支付任何費用。謝謝。」百萬富翁房地產投資人沃瑟曼（Keith Wasserman）在社群平台X上發文，請求外界幫忙聯繫私人消防隊前往他在加州豪宅區太平洋斷崖（Pacific Palisades）的住家救火。此舉先點燃了眾怒。他事後已將該帳號刪除。

一位評論者批評：「他真是厚顏無恥。他家人都已經撤離了，卻還想僱用私人消防員冒著生命危險去拯救他必定有保險的房子。簡直麻木不仁。」另一位網友說：「所以你的意思是，僅僅因為你很有錢，就應該調派可能拯救生命的資源（即使是『私人的』）去救你的房子，而讓成千上萬正在逃難的人陷入危險之中？」

前水務專員、房地產大亨卡羅素（Rick Caruso）長期以來直言不諱地批評洛杉磯市的消防應變作為，而《紐約時報》揭露他也聘雇了私人消防隊保護自家免受大火侵襲後，同樣在網路上引發撻伐。一位網友在X上嘲諷道：「真希望我也有私人消防隊來保護我那價值200萬美元的破銅爛鐵。我只有一把破傘和一瓶裝滿自來水的噴霧瓶。」

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