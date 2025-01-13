4歲女兒戲水溺死 中國女子怪妹妹沒顧好提告索賠410萬遭駁

中國浙江省一名女子因其4歲女兒戲水溺斃，因而控告自己親妹妹疏於照看。圖為示意圖，非當事人。（路透）

2025/01/13 13:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕親友間常相互幫忙，但發生意外時，無償提供幫忙的一方得負責嗎？中國浙江省嵊泗縣一名女子的4歲女兒日前戲水溺斃，她隨後控告自己的親妹妹疏於看顧，向妹妹索賠人民幣90萬元（約新台幣410萬元）被法院駁回。

中媒《錢江新聞》報導，2024年8月，江蘇一對姊妹帶4名子女到嵊泗旅遊。事發當天，姊妹兩人陪同孩子在民宿泳池嬉水，姊姊年僅4歲的孩子不幸溺斃。

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事發後，經過調解，民宿老闆願賠償人民幣70多萬元。

不料，事隔一個月後，姊姊將妹妹告上法庭，要求妹妹賠償約人民幣90萬元。嵊泗法院受理此案。姊姊認為，妹妹主觀上有過錯，應當賠償。

經法院審查，事發時，姊姊在民宿吧台詢問航班事宜，妹妹帶著自己的孩子去廁所，此後其餘孩子陸續回到房間，留下姊姊4歲的女兒仍在泳池嬉水，無人看顧。待妹妹到泳池查看時，發現孩子溺水，立刻呼叫姊姊與工作人員急救，經送醫仍回天乏術。

據報導，法院認為，父母有保護未成年子女的權利和義務。本案中，4歲孩童缺乏安全意識與自救能力，在場的孩子母親是事故發生的第一責任人。根據查明事實，姊姊自始至終未離開民宿大廳，應當有相應意識和能力履行監護和保障孩子安全的義務。

此外，證據不足以證明監護轉移的事實，姊妹二人間未成立委託監管的關係。即使假定妹妹需共同承擔監護責任，家人之間的侵權行為應嚴格限定在故意或重大過失的情況下，才能構成主觀過錯。妹妹在孩子嬉水過程中一直履行照顧義務，在意外發生後第一時間施救，並不存在主觀故意或重大過錯。因此，法院駁回姊姊賠償訴請。

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