解開「祖父悖論」？ 物理學家為時間旅行提出理論新解

《回到未來》可說是最著名的時空旅行電影。（美聯社）

2025/01/13 11:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕時間旅行一直是科幻的熱門題材，但「祖父悖論」（grandfather paradox）讓它在現實中看似遙不可及。然而，生活科學（Live Science）網站報導指出，一位物理學家提出新理論，為這個棘手悖論帶來一線曙光，讓時間旅行的可能性再度引發討論。

「祖父悖論」意指：若人回到過去，阻止祖父生兒育女，那自己也就不會出生，那麼是誰回到過去的呢？這個邏輯矛盾一直是時間旅行理論上難以成立的障礙。美國范德堡大學（Vanderbilt University）物理學家加瓦西諾（Lorenzo Gavassino）近期發表於《經典與量子重力》（Classical and Quantum Gravity）期刊的研究中，對此提出新解釋。他結合廣義相對論、量子力學及熱力學（thermodynamics）原理，認為時間旅行在理論上或許可以不導致邏輯矛盾。

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加瓦西諾解釋，在廣義相對論中，所有形式的能量和動量都能成為重力的來源。他進一步說明，若物質旋轉，就能「拖曳」時空，在一個所有物質都旋轉的宇宙中，時空可能極度扭曲，以至於時間本身會向後彎折，形成「封閉類時曲線」（closed timelike curves）——一種在時空中自我循環的路徑，理論上可讓旅行者回到過去。儘管目前觀察顯示我們的宇宙整體並非如此旋轉，但像黑洞這類高速旋轉質量體，仍可能在局部產生類似效果，創造出「封閉類時曲線」可能存在的環境。

此研究的關鍵突破在於對「封閉類時曲線」上熱力學行為的重新詮釋。加瓦西諾指出：「熵增定律（law of increasing entropy）——這個定律說明了系統的混亂程度會隨著時間推移而增加——是唯一能區分過去和未來的物理定律。然而，在時間迴路中，會出現量子漲落（quantum fluctuations），這些漲落可能導致熵減少，」也就是系統的混亂程度降低，使得一些在日常生活中不可逆的過程變得可能被暫時逆轉。「熵」（entropy）是一種熱力學量，用來衡量系統的混亂或無序程度。

根據這個想法，加瓦西諾認為，即使在時間迴路中發生了看似矛盾的事件，例如讓祖父無法生育，也可能因量子效應介入而自動調節，在邏輯上能夠自圓其說。這項研究首次從標準量子力學框架中，嚴格推導出「自我一致性原則」（self-consistency principle），且不需引入額外假設。

雖然此研究為時間旅行提供新的理論支持，但離實際實現仍非常遙遠。正如已故物理學家霍金（Stephen Hawking）提出的「時序保護猜想」（chronology protection conjecture）所言，物理定律可能阻止時間迴路的形成。目前多數物理學家對時間旅行是否可行，仍持懷疑態度。

儘管如此，加瓦西諾受到物理學家羅威利（Carlo Rovelli）啟發，認為此研究仍具重要意義，特別在於對熵在形塑我們宇宙體驗中扮演的關鍵角色之深入探討。即使時間迴路不存在，理解和模擬它們，也能幫助我們更深入理解量子尺度的熱力學行為，並為探索亞原子系統提供新視角。

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