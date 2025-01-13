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    消防用水耗盡！災難焚風又將再起 加州被迫舀海水滅火

    隨著消防用水即將耗盡，加上「聖安娜焚風」又將再起，加州現被迫使用海水噴灑做最後滅火手段。（法新社）

    隨著消防用水即將耗盡，加上「聖安娜焚風」又將再起，加州現被迫使用海水噴灑做最後滅火手段。（法新社）

    2025/01/13 11:02

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯大規模野火持續延燒，目前已造成24死、16失蹤，隨著消防用水即將耗盡，加上「聖安娜焚風」（Santa Ana Winds）又將再起，加州現被迫使用海水噴灑做最後手段。

    綜合外媒報導，加州豪宅區太平洋斷崖（Pacific Palisades）野火持續延燒，當地消防用水即將耗盡，加州現被迫使用海水噴灑做最後手段，「超級滅火飛機」Super Scooper從海面上一次裝起6000公升的海水前往野火區撲救。

    報導指出，海水通常不會被用來滅火，因為會污染土壤並腐蝕消防設備，當海鹽殘留在土壤中，造成環境污染，導致農業無法進行，而且當使用海水代替淡水時，消防設備如大多數消防水龍帶和水箱會遭腐蝕、損壞。

    對於野火蔓延來說，又出現一個壞消息，「聖安娜焚風」將當地時間12日晚上起再度增強，風速可達每小時96公里，預估週二風勢最強，局警告稱，即將到來的強風可能會導致「災難性風況」，整個洛杉磯縣將面臨火災威脅。

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