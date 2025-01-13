馬斯克和她直播對話隔天 德國學術機構集體宣布退出X

德國極右派政黨另類選擇黨（AfD）領導人、該黨總理候選人韋德爾（Alice Weidel）社交平台X上與美國富豪馬斯克（Elon Musk）直播對談。（法新社）

2025/01/13 10:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國多所學術機構11日發表聯合聲明，宣布將不再使用社群平台X（前身為Twitter）。聲明強調，X的經營方針不再符合這些機構所堅持的科學誠信、開放和透明性等價值觀。

《德國之聲中文網》報導，此前一天，X的老闆馬斯克（Elon Musk）才與德國極右派政黨另類選擇黨（AfD）領導人韋德爾（Alice Weidel）在X舉行一場備受爭議的直播對話。

據報導，參與聲明不再使用X的大學包括柏林洪堡大學（HU Berlin）、柏林自由大學（FU Berlin）及其他多家研究機構。聲明直指，X平台的演算法被用來推動「右翼民粹內容」，這一點使其不再適合作為一個學術交流和公共溝通的平台。

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除了學術機構，德國的司法機構、工會以及企業界也紛紛宣布離開X平台。

報導引述德國聯邦法院和多個勞工工會表示，將停止在X上所有活動。而近幾個月，包括德甲足球俱樂部聖保利（St. Pauli）與超市巨頭Aldi Nord等品牌也選擇退出X。

馬斯克自2022年接手X以來，對X的管理方式引發爭議。他大幅裁減員工，特別是內容審查團隊，導致X被批評成為假訊息的溫床。研究人員指出，X如今更放大煽動性內容，而非促進理性和事實導向的對話。

與此同時，馬斯克近期在即將舉行大選的德國的政治動態，相當引人關注。他不僅公開支持德國極右派政黨另類選擇黨（AfD），還在X與該黨領袖韋德爾進行直播對談。該黨因反移民和反伊斯蘭立場，已被德國情報機構列為極右極端勢力。

報導稱，馬斯克對該黨的支持，使得更多德國機構選擇退出X，以示對X的抗議。

歐洲多國領袖近日對社群平台X老闆馬斯克（Elon Musk）干預歐洲政治表達強烈反彈。（路透）

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