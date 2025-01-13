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    洛杉磯野火燒毀10面奧運獎牌 國際奧委會將補發美國游泳名將復刻品

    美國游泳奧運名將霍爾。（美聯社檔案照）

    美國游泳奧運名將霍爾。（美聯社檔案照）

    2025/01/13 10:58

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯爆發嚴重森林野火，死亡人數增至24人，上萬棟建物遭燒毀，數萬人被迫撤離家園。住在高級社區「太平洋帕利薩德」（Pacific Palisades）的名人首當其衝，其中包括美國游泳奧運金牌得主霍爾（Gary Hall Jr.），他在撤離時來不及帶走10面奧運獎牌。對此，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫今日承諾，將補發一套新的獎牌給他。

    綜合外媒報導，當時霍爾看見山頂冒出第一縷煙霧後僅有3分鐘時間反應，他僅攜帶愛犬、糖尿病治療用的胰島素、一幅祖父的畫作及女兒贈送的宗教木製藝品匆忙撤離，而放置在臥室的10面奧運獎牌隨大火付之一炬。

    霍爾曾在1996年、2000年及2004年三屆奧運上贏得5面金牌、3面銀牌及2面銅牌，是美國泳壇的重要人物。

    國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）12日表示，將準備一套復刻的獎牌給霍爾，以代替他在火災中失去的榮譽，「我們也知道偉大的奧運選手霍爾在大火中失去他的獎牌，國際奧委會將為他提供複製品」。

    巴赫也對洛杉磯市民表達關心與支持，高度讚揚消防隊和安全部隊為撲滅大火所付出的努力。他強調，目前首要任務是集中力量撲滅火勢，並保護更多人員與財產安全。

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