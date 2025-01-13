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    Airbnb慘了？房東拒絕媽媽帶小孩入住 遭美國司法部提告

    在租屋平台Airbnb登記的房東拒絕母親帶小孩租屋，美國司法部控告Airbnb違反了《公平住房法》。（路透）

    在租屋平台Airbnb登記的房東拒絕母親帶小孩租屋，美國司法部控告Airbnb違反了《公平住房法》。（路透）

    2025/01/13 09:53

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕租屋平台Airbnb面臨美國政府的訴訟！阿拉巴馬州亨次維（Huntsville）女子伊莉塔洛（Charisse Ylitalo），2020年底帶著小孩租屋被拒絕，美司法部認為這已違反《公平住房法》（Fair Housing Act），因此本月10日在加州舊金山聯邦法院提告，當地為Airbnb總部所在之處。

    據《路透》報導，由於伊莉塔洛的丈夫當時在夏威夷找到新工作，因此夫婦倆賣掉亨次維的房子準備搬過去，但有些雜事還沒解決，伊莉塔洛便帶著9歲、11歲和14歲的孩子在亨次維尋找3個月的短租。

    在Airbnb登記的房東布萊克（Jarrod Blake），遇到伊莉塔洛上門詢問時，告知她這間房子並不適合小孩，伊莉塔洛轉而去找Airbnb諮詢，Airbnb也說房東不需要接受小孩，建議她換間房子即可。

    最終，伊莉塔洛只能帶著小孩住在距離亨次維1小時車程的地方，造成了不少混亂，導致她的丈夫最終放棄去夏威夷，回到了原本的公司上班，薪水比夏威夷的新工作足足少了數千美元。

    美國司法部表示，房東的行為已涉及住房歧視，媒體尚無法聯絡到布萊克對此回應。另外，Airbnb官網上明確禁止房東因「家庭狀況（帶著孩子）」歧視租客．但Airbnb坦承房東可能會強調一些特性，引導客戶認為房子不適合小孩入住。

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