趁火打劫！洛杉磯郡警方逮捕29人 竟有人假扮消防員闖空門

洛杉磯郡野火持續蔓延，在郡內野火頻發之際，竟有不少人「趁火打劫」。圖為在阿爾塔迪納發生的伊頓野火。（路透）

2025/01/13 10:29

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯郡野火持續蔓延，在郡內野火頻發之際，有不少人「趁火打劫」，洛杉磯郡警長盧納（Robert Luna）表示，截至12日已有至少29人遭到逮捕，甚至有人假扮消防員進入民眾住家偷竊。

綜合外媒報導，盧納12日在記者會中表示，伊頓野火（Eaton Fire）影響區域有多達25人因趁火打劫被捕，太平洋斷崖野火（Pacific Palisades Fire）影響區域則有4人被捕。盧納提到，甚至有人扮成消防員入室盜竊時被抓。

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洛杉磯郡警方公布的29人遭逮案件中，大部分涉及搶劫，包括4起違反宵禁，部分案件有涉及毒品及槍枝問題。此外，至少有2人因涉嫌試圖縱火而被捕。

加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室12日下午證實，未來將向洛杉磯郡增派1000名國民兵。盧納提到，目前洛杉磯郡約有400名國民兵，致力於在災害撤離地區提供安全保站，協助洛杉磯警局、加州公路巡警等警察部門維持治安。

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