不獸控制？巴西農場工人「戴套性侵乳牛」 反遭踢頭慘死
巴西首都近期發生一起駭人聽聞的案件，一名45歲男子在農場工作期間，疑似企圖性侵乳牛，卻反遭乳牛活活踢死。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕巴西首都近期發生一起駭人聽聞的案件，一名45歲男子在農場工作期間，疑似企圖性侵乳牛，卻反遭乳牛活活踢死。根據男子的同事透露，男子的遺體被人發現時，陰莖還套著保險套，但男子已沒有生命跡象，急救後仍回天乏術。
綜合外媒報導，這起事件發生在本月8日，地點則在首都巴西利亞（Brasilia）近郊的薩姆巴亞（Samambaia）。男子的一名同事表示，他與死者曾在7日晚間一起喝酒，對方8日凌晨5點起床擠牛奶，先把第一批牛奶送回來給老闆泡咖啡，2人一起吃了早餐，男子才再度出發工作，之後卻遲遲未歸。
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由於擔心男子的情況，這名同事在當天清晨6點35分左右到牛棚查看，未料一到場就發現男子倒臥在一頭乳牛旁邊，且早已沒有呼吸心跳，但陰莖上套著保險套，旁邊還有一個被撕開的保險套包裝。警消獲報趕抵現場，儘管醫護人員立刻急救，但男子仍被當場宣告不治身亡。
警方依據現場狀況推測，男子疑似是想侵害其中一頭乳牛，卻在過程中反遭乳牛抵抗，男子被當場踢中頭部，不幸喪命。
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