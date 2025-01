不獸控制？巴西農場工人「戴套性侵乳牛」 反遭踢頭慘死

2025/01/12 20:04

〔即時新聞/綜合報導〕巴西首都近期發生一起駭人聽聞的案件,一名45歲男子在農場工作期間,疑似企圖性侵乳牛,卻反遭乳牛活活踢死。根據男子的同事透露,男子的遺體被人發現時,陰莖還套著保險套,但男子已沒有生命跡象,急救後仍回天乏術。

綜合外媒報導,這起事件發生在本月8日,地點則在首都巴西利亞(Brasilia)近郊的薩姆巴亞(Samambaia)。男子的一名同事表示,他與死者曾在7日晚間一起喝酒,對方8日凌晨5點起床擠牛奶,先把第一批牛奶送回來給老闆泡咖啡,2人一起吃了早餐,男子才再度出發工作,之後卻遲遲未歸。

由於擔心男子的情況,這名同事在當天清晨6點35分左右到牛棚查看,未料一到場就發現男子倒臥在一頭乳牛旁邊,且早已沒有呼吸心跳,但陰莖上套著保險套,旁邊還有一個被撕開的保險套包裝。警消獲報趕抵現場,儘管醫護人員立刻急救,但男子仍被當場宣告不治身亡。

警方依據現場狀況推測,男子疑似是想侵害其中一頭乳牛,卻在過程中反遭乳牛抵抗,男子被當場踢中頭部,不幸喪命。

