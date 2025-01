惡魔之火現蹤！ 洛杉磯野火肆虐 高溫導致山坡「火龍捲」狂竄

2025/01/12 19:11

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州洛杉磯爆發大規模野火,強烈火勢燒毀上萬棟房屋,目前已造成16人死亡。美國媒體《福斯新聞》的鏡頭捕捉到,當地火災規模最大的「太平洋斷崖」(Pacific Palisades Fire,也稱︰太平洋帕利塞德),山坡上出現罕見的「火龍捲」(Fire Tornado),烈紅漩渦竄至高空,畫面十分駭人。

綜合外媒報導,加州洛杉磯知名的高級豪宅區太平洋斷崖,為本次野火肆虐最嚴峻的地區,當地10日大火再度升級,火勢迅速朝向布倫特伍德(Brentwood)附近的曼德維爾峽谷(Mandeville Canyon)方向蔓延,甚至在山坡上出現「火龍捲」現象。從畫面顯示,山坡上出現烈紅漩渦,朝著天空瘋狂旋轉、爬竄,畫面相當令人震驚。

氣象學家魯伯蒂(Dani Ruberti)解釋,火龍捲也被稱為「火焰漩渦」(Fire whirls)、「惡魔之火」(Fire devils),在一般情況相當罕見,不過若是出現火勢太強烈的極端條件下,便會在熊熊烈焰中出現,有時可能高達到高空中數百英尺,但每次只會持續幾分鐘。

魯伯蒂指出,「熱量如此強烈,以至於空氣開始上升,並且吸入周圍空氣,製造出那種旋轉的漩渦。那裡面的粒子移動得比外面更快,這就是導致空氣旋轉更快,看起來像是龍捲風的原因。」

