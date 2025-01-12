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    惡魔之火現蹤！ 洛杉磯野火肆虐 高溫導致山坡「火龍捲」狂竄

    受到野火侵襲的美國加州洛杉磯，本月10日在山坡上出現罕見的「火龍捲」（Fire Tornado），烈紅漩渦竄至高空，畫面十分駭人。（圖擷取自@Currentreport1 社群平台「X」）

    受到野火侵襲的美國加州洛杉磯，本月10日在山坡上出現罕見的「火龍捲」（Fire Tornado），烈紅漩渦竄至高空，畫面十分駭人。（圖擷取自@Currentreport1 社群平台「X」）

    2025/01/12 19:11

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯爆發大規模野火，強烈火勢燒毀上萬棟房屋，目前已造成16人死亡。美國媒體《福斯新聞》的鏡頭捕捉到，當地火災規模最大的「太平洋斷崖」（Pacific Palisades Fire，也稱︰太平洋帕利塞德），山坡上出現罕見的「火龍捲」（Fire Tornado），烈紅漩渦竄至高空，畫面十分駭人。

    綜合外媒報導，加州洛杉磯知名的高級豪宅區太平洋斷崖，為本次野火肆虐最嚴峻的地區，當地10日大火再度升級，火勢迅速朝向布倫特伍德（Brentwood）附近的曼德維爾峽谷（Mandeville Canyon）方向蔓延，甚至在山坡上出現「火龍捲」現象。從畫面顯示，山坡上出現烈紅漩渦，朝著天空瘋狂旋轉、爬竄，畫面相當令人震驚。

    氣象學家魯伯蒂（Dani Ruberti）解釋，火龍捲也被稱為「火焰漩渦」（Fire whirls）、「惡魔之火」（Fire devils），在一般情況相當罕見，不過若是出現火勢太強烈的極端條件下，便會在熊熊烈焰中出現，有時可能高達到高空中數百英尺，但每次只會持續幾分鐘。

    魯伯蒂指出，「熱量如此強烈，以至於空氣開始上升，並且吸入周圍空氣，製造出那種旋轉的漩渦。那裡面的粒子移動得比外面更快，這就是導致空氣旋轉更快，看起來像是龍捲風的原因。」

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