中國宣布無償軍援非洲45億 國內欠薪卻大撒幣惹眾怒

中國外長王毅9日在西非大國奈及利亞宣布，中國將向非洲國家提供10億元人民幣（約台幣45億元）無償軍事援助，引發中國網友批評，中國國內欠薪如此嚴重，竟然還大撒幣，以及向非洲輸出極權，干預非洲內政。圖右為奈及利亞外長圖加爾（Minister Yusuf Tuggar）。（法新社）

2025/01/12 18:11

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國外長王毅9日在西非大國奈及利亞宣布，中國將向非洲國家提供10億元人民幣（約台幣45億元）無償軍事援助，以協助非洲國家培訓6000名軍事人才和1000名警務執法人員。消息傳出後，引發中國網友不滿，痛批中國國內欠薪如此嚴重，竟然還大撒幣！還有網友說，中國公然輸出刀把子和槍桿子，還大言不慚的說不干涉非洲內政！

王毅表示，中國將堅定支持「非洲人以非洲方式解決非洲問題」，並反對外部勢力以任何形式干涉非洲國家的內政，並說中國將堅定支持非洲加強和平安全能力建設，將與非方建立落實全球安全倡議夥伴關係，推進安全共築夥伴行動，並向非方提供上述無償軍事援助。

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中國是非洲最大的商業夥伴，2024年第1季中國與非洲貿易金額達1678億美元（台幣5.5兆元）。近年來，中國透過國家銀行貸款幫助非洲國家建立基礎設施，但也導致一些國家債務加深。

針對王毅宣布將對非洲無償軍援，有中國網友嘲諷，「看起來真沒錢了，以前一投就是上百億千億！」；還有網友痛批，「西藏的災區逼別人捐錢，拿著人民的錢大撒幣，共產黨是什麼意思？ 」、「國內欠薪這麼嚴重，還大撒幣！」、「小粉紅們，中國政府要求你們勒緊褲腰帶餵飽非洲兄弟姐妹！ 」

也有網友說，「（中國）公然輸出刀把子和槍杆子，還大言不慚的說不干涉內政」 、「支持（非洲）軍政府，輸出極權」、「干涉他國內政還到處宣揚的無恥國家 ! 」、「非洲人民有福了，獨裁黨培訓你們的軍人和警察，他們將培訓軍隊和警察如何控制、奴役、壓搾你們。敢反抗，如何封號禁言，威脅家人，讓你閉嘴。悄無聲息的把你幹掉。 」

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